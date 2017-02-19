أمير الشرقية : العاملون في خدمة الوطن محل تقدير القيادة

طباعة التعليقات

الدمامواس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد بن صالح المري ، والعقيد ناصر بن فهد التميمي من مديرية السجون بالمنطقة الشرقية ، وذلك نظير تفانيهم وتميزهم في أداء أعمالهم ، بحضور مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد بن صلاب الرويلي ، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد بن يحيى الزهراني ، وكبار الضباط من مديريتي السجون والدفاع المدني بالمنطقة .

وأكد سموه في حديثه مع المكرمين والحاضرين أن العاملين في خدمة الوطن أياً كانت مناصبهم ومواقعهم هم محل تقدير القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الوطن .

وقال سموه :” إن السجون هي دور إصلاح وتهذيب لسلوك الأفراد و دفع شر المخطئ عن المجتمع” ، مشددا على ضرورة تفعيل البرامج الإصلاحية والتوعوية للنزلاء ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم .

وفي نهاية اللقاء قدم المكرمان شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال وعبارات سموه المحفزة ، راجين من الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء .

الدمام  |  واس

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك