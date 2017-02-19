القبض على 3 عرب تهجموا على منزل سيدة

نجحت الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة في القبض على ثلاثة جناة من جنسية عربية لقيامهم بالتهجم على منزل امرأة وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة مجوهراتها.

وكانت الجهات الامنية تلقت بلاغاً من سيدة أفريقية تفيد عن دخول الأشخاص لمنزلها وتهديدها بسكين كانت بحوزتهم وإجبارها للإدلاء عن مجوهراتها دون حدوث إصابات ومن ثم قاموا بسرقة المجوهرات والتي تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف ريال والهروب من الموقع.

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد حسين القحطاني، أوضح أنه تم تشكيل فريق عمل لكشف غموض القضية وجمع المعلومات رغم شحها، وبفضل من الله تم التعرف على هوية الجناة والقبض عليهم في وقت قياسي وخلال 48 ساعة ، والعثور على المسروقات وتسليمها للمجني عليها، وقد جرى إحالة كامل أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام.