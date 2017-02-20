بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
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