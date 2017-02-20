خالد السيف
قبّة مجلس الشورى تحميه من كوارث «المطر»!!
كلّ الطرق التي يُمكن أن تؤدي إلى مجلس «الشورى» كانت مغلقةً بوجه «المطر»! إذن فلِمَ الحديث عنه وليس ثمّة من خطر؟!
وما من «بشتٍ» من بشوت الأعضاء (والعضوات) قد بَلّله القطر!
ولئن سلِمت تلك «البشوت» من رشّات «المطر» فإنه (لا صحّة للمبالغةِ حينذاكَ في شأنِ الحذر.)!
وسيبقى المطرُ «الأنشودةَ» التي يتغنّى بها «أعضاء المجلس»، ذلك أنّ المطر – غيثٌ وإعشاشابٌ و«فيضاتٌ» من بساطٍ خضر..!
(حيثُ روضاتُ نورة وتنهاتٍ وخريمٍ يحلو السّمر) .
إنّ السماء إذا لم تبكِ مُقلَتُها
لم تضحك الأرضُ عن شيءٍ من الزّهرِ
ما لكم تجعلون من «شويّة» وفيّات كأنما هو إيذانٌ بهلاكٍ ينتظر كلّ البشر بينما «الموت» قضاءٌ وقدر!
مَن لم يمت «غريقاً» ماتَ شهيداً في «الحُفر».. هكذا «الموتُ» في بلادي أهون من غضّ البصر!!
وتنادَى «الأعضاءُ» على أمرٍ قد قُدر.. إنّه المطر (صاحبكم) يا أيها الشعبُ النبيلُ قد حضر.. هو قد أقسمَ أيماناً وما حَنَث: مثلما أغرقَ الرياض وجُدّةَ والقصيم والحَفر.. ها هو العام هذا حلّ ضيفاً على أبها وأعلن أنّ في «الدلم» قد كان له المُستقَر!
ليسَ من فسادٍ كلّ ما في الأمرِ أنكم قد سكنتم «وادياً» أو بنيتم «فلّةً» في مُنحَدر!
قال بعض الأعضاء بصوتٍ مُنفجِر: أنتمُ من بالغتمو في «صلاةِ استسقاءٍ» بدعاءٍ مُنهمر.. جاءكم «سيلُ العَرِم»، قد أُجيبت «دعواتٌ» وصلاةٌ فلِمَ كلّ هذا الضّجر!؟
قال عضوٌ جديدٌ مستَقِر: ليس لـ «الشورى» على «السُّحبِ» من نهيٍ أو أمر.. حتى ندعوها فنسْتَجْوبها أمامَ كلّ البَشر.. هي قد أمطرَت – حيثُ شاءت – وَفقَ ما كانَ مسطوراً في كتاب القَدَر…
بقية كليمات أُجيزها بالتالي:
* الستر من أخلاقيات المسلم التي وكّدت عليها النصوص الشريعة باستفاضةٍ حتى باتت من المسلمات لدى كلّ مسلم، غير أنّ نصوص الشريعة ذاتها تستثني من ذلك ستر «المفسدين في الأرض»، ولئن لم يكن ثمّة افتضاح لـ «شخوصهم فإنّ ثمّة فساداً/ وإفساداً هو أشنع من سابقه ينتظر دوره!
* الإعفاء – الصامت – للفاسد من منصبه دون إشاعة أمره ومن ثَم محاكمته (أو على الأقل مساءلته علانيةً) هو الطريق الأمثل لصناعة فاسد المستقبل، ذلك الذي سيحظى بقرونٍ هي أعتى وأقوى من قرون فاسدٍ قبله!!
* بكل كفاءةٍ مهنيّة تمّ تصريف «المليارات» التي رُصدت بسخاء – تشكر عليها الحكومة – غير أنّ السيول بقيت دون تصريف؛ إذ راحت تندب حظّها في مشاريع لا يُعرف عنها إلا التعثر.!
* منذ «كوارث جدة» والسؤال قائم عن «المسؤول عنها»، ولم نحظ بعد بإجابةٍ شافيةٍ، ما يعني أنّنا لن نظفر بإجابة عن المسؤول عن كوارث عسير والمنطقة الشرقية والخرج/ الدلم حتى نعلم يقيناً: من المسؤول عن كوارث المطر التي كانت في جدة والرياض والقصيم والشمال.. وإلا فإنه ما ظل السؤال معلقاً فانتظروا كوارث أخرى في مناطق أخرى.!
وبعد.. فإنّ مثل هذه النقاط التي ما فتئ كلّ المواطنين يرددونها هل هي غير مدركة لدى «أعضاء الشورى» وأنهم لم يستوعبوه بعد!؟ أم إنهم في شغلٍ فاكهون عن «الكوارث الفسايديّة» بكيفيّة إرجاع مُخصّصاتهم على نحوٍ عاجل.!؟
أما الخيامُ فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيِّ غير نسائها.
تكتب فتجيد وتتناول ما لم يتناوله الجميع
لكن الا ترى كاتبي المفضل شيخ خالد انك قسوة على المجلس
” منذ «كوارث جدة» والسؤال قائم عن «المسؤول عنها»، ولم نحظ بعد بإجابةٍ شافيةٍ، ما يعني أنّنا لن نظفر بإجابة عن المسؤول عن كوارث عسير والمنطقة الشرقية والخرج/ الدلم حتى نعلم يقيناً: من المسؤول عن كوارث المطر التي كانت في جدة والرياض والقصيم والشمال.. وإلا فإنه ما ظل السؤال معلقاً فانتظروا كوارث أخرى في مناطق أخرى.!”
بالله عليك كيف تريد المسؤل يحاسب نفسه ؟……ابتسم
الحمد لله “عوالنا” والقرود ساكنون في أعالي الجبال – ولن تصلهم السيول المنقولة بحول الله وقوته ..
يقال أننا نبالغ في كل شيء ، وأن ما يسمى “فسادا” ماهو إلا أحلام يقظة في ليلة صيف ، ليس إلا ..
والدليل أنه لا يوجد في مكاتب نزاهة “ولا فاسد” يُحقق معه – حسب خبري ..
كما قال أبو نورة النحال الفاضل / عليان السفياني ( نحن نقسو على قبة الشورى ) ..
اعذرينا يا قبة برلماننا الحبيبة على لومنا لك ، فنحن نعلم أن لا ناقة لك ولا جمل ، ولا حصان ولا مهرة ، ولكننا نعني من ضمن ما نعني : “إياك نعني واسمعي يا جارة” والجارة المعنية هي هيئة كبار الهوامير الذين تُعطى لهم المشاريع المليارية بالظاهر والباطن ، وبكرم منقطع النظير .. الذين يحلو لهم أن يقولون لنا : (كفاية دلع) ، أو : (بلا مواطن بلا بطيخ) !
سيظل ينزل المطر ، وسيظل يجري السيل ، وسيظل السيل يجرف الناس حتى يُكشف للناس الهوامير الذين أغرقوا جدة والرياض وأبها والدلم ..
يحتار المرء في أن تحجب عنه إجابة السؤال التالي :
ما مصلحة {{{{ نزاهة}}}} في التستر على الفساد والمفسدين ؟!
وما الداعي لها إذا لم تكتشف بعد ولا فاسد واحد منذُ إنشاؤها ؟
كلمة رأس :
الهوامير الذين أفسدوا علينا حياتنا وتسببوا في غرق أحياءنا وأحبابنا لم يأتوا من عطارد أو المريخ ..
أنهم من أبناء وطننا.. يمشون بيننا في الأسواق ، وهم أما أخوان ، أو أنساب ، أو أبناء عم .. دعوهم يمارسون هوايتهم في “تغريق” الناس ، وسيعقلون ، ويندمون ، ويتوبون إذا تذكروا أن هناك من ينتظرهم مثل : ( المحاسبين في القبر والجنة/ النار) فانتظروا حتى يتوبوا ولو بعد حين ..
يقول الشباب أن المليارات التي أُنفقت على المشاريع التنموية سينخرها الصدأ وتجرفها السيول بسبب الفساد الذي لم يوقفه عند عند حده أحد .. سيول جدة أنموذجا ،،