أسماء الهاشم
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وألرّاتب صار كما قال المثل الشعبي إيش الدّيك وإيش مَرَقُهْ .
ما أحد نصحُه .
مثل هذاك إللى يقولون عنه يحمل أسفارا + أصفارا .
خالد السيف
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وألرّاتب صار كما قال المثل الشعبي إيش الدّيك وإيش مَرَقُهْ .
ما أحد نصحُه .
مثل هذاك إللى يقولون عنه يحمل أسفارا + أصفارا .