يبلغ عدد مجهولي النسب حسب الإحصاءات المتوفرة حوالي 4000 شخص في المملكة. وإحساسي يقول إن الرقم أكبر من ذلك، ولكن ليس هذا هو المهم.

قبل عدة سنوات لعلها تفوق الخمس عشرة سنة عرفت من خلال إحدى الصديقات التي تبنَّت حسب النظام طفلاً من دار الأيتام ورغبت في منحه كل عاطفة الأمومة حيث لم يشأ الله أن يهبها أطفالاً. لكنها كانت تواجه صعوبات في منحه ما كانت ترى فيه ضماناً لمستقبله مثل صك أرض وما شابه.

كما أني أسترجع ومن خلال زيارة عملية لسجن النساء إحدى الفتيات التي كانت موقوفة آنذاك، فكان ضمن حديثها معي أنها ترى أنها لا شيء بسبب كونها مجهولة الأبوين، وبالتالي فيجب أن تُعذر في مسار حياتها السيئ، وهذا رأيها طبعاً الذي رغم تعاطفي معها لا أوافقها فيه.

ما استحثني على كتابة هذا المقال هو شخص نظر للحياة بشكل مختلف رغم أنه يمر بنفس الظروف، وهو محمد عبدالواحد الذي نجح بتفوق وامتياز في المرحلة الجامعية وتحدث من خلال فيديو متداول عن معاناته. ومحمد ما هو إلا واحد من هؤلاء الأربعة آلاف مثله.

وأحيي محمد كما يحييه كل من تداول ذلك الفيديو، وليعلم هو وغيره أن كونه لا يعرف من هما أبواه لا يعني أنه لا يملكهما. هما هناك في مكان ما وهو لم يأتِ من فراغ، وأياً ما كانت الظروف التي أدت بهم إلى عدم الاعتراف به فهذا لا يقلل من شأنه بل على العكس لهم كل التقدير والاحترام، ويجب أن نسعى كمجتمع إلى تغيير تلك النظرة حتى الاستعطافية حيالهم فهم ذوو ظروف لا ذنب لهم فيها.

أنا من المؤيدين لتطبيق النظام الذي يجيز لهم الحصول على التعريف الذي يجعلهم مثل غيرهم من المواطنين، وهذا في تصوري المتواضع أبسط حقوقهم، وعلينا العمل على تسهيل كل وسيلة تضمن حياة كريمة لهم.

أنا من المؤيدين لأن يكون لكل مواطن DNA ضمن الهوية الوطنية وبالتالي يُعرف الآباء والأمهات، وعليهم تحمل المسؤولية وإن لم تكن معلنة.

أنا أيضاً من المؤيدين لأن يتم الزواج بين الطرفين إن حصل الحمل خارج نطاق الزواج، وعلينا النظر في إمكانية إيجاد مخارج شرعية لذلك حتى لا نسهم في تعاسة الآخرين.

اللقيط أو مجهول الأبوين والنسب هو إنسان حمّله المجتمع أخطاء غيره ولا ذنب له فيما حصل، ويجب أن ننمى فيهم الثقة وأنه لا ذنب لهم منذ صغرهم حتى يكونوا أسوياء نفسياً. كما يجب أن نوعي الآخرين بالتعامل معهم دون إقلال من شأنهم، وهذا دور الجهات المعنية بخدمتهم أولاً، ويقع على عاتق المجتمع شيء كثير أيضاً، ووسائل الإعلام كذلك.

هي منظومة من الأدوار والمهام المشتركة، لكن رسالتي بالدرجة الأولى هي إليهم تحديداً، فأنتم مهمون ومواطنون حتى لو لم يُعرف آباؤكم، ولا تشعروا بالدونية أو النقص، وشقوا حياتكم وابنوا مستقبلكم وكوّنوا أسراً تكونون أنتم فيها الأبوين المعروفين اللذين تجهلون.

قد نقول إن الكلام سهل والتطبيق صعب، لكنه ليس كذلك إن رغبنا في جعله حقيقة. وإذا لدينا الرغبة فلن نعدم الوسيلة كلٌّ فيما يخصه من مسؤوليات ومهام. اللهم يسّر.