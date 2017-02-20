غليون لـ الشرق: طهران تجبر الأسد على توقيع اتفاقات إذعان وتنازل عن السيادة

أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض الدكتور برهان غليون، أن إيران باتت في الأيام الأخيرة تُمارس ضغوطاً وابتزازا على السوريين بقطع المحروقات والمساعدات المختلفة للتذكير بوجودها وأهمية موقعها في سورية، كما أنها تجبر نظام الأسد ليوقع معها اتفاقات إذعان وتنازل عن السيادة وامتلاك الشركات العامة والأراضي والمشاريع حتى تقيم قواعد مدنية لنفوذها، في حال اضطرت إلى إخراج ميليشياتها العسكرية، وربما إعادة توظيف رجال الميليشيات نفسها في الشركات الوهمية الجديدة التي تمتلكها وتجنيسهم للعمل لحسابها في المستقبل.
وقال غليون في تصريحات لـ «الشرق» إن طهران ودمشق تناوران وتسعيان لكسب الوقت قبل معرفة ما سوف تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار غليون وهو مفكر سوري وأستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية إلى أن هناك رغبة روسية جادة في البحث عن حل للمحنة السورية لتكرس مكانتها كدولة كبرى مؤثرة وصانعة للسلام بعد أن بسطت سلطتها على جزء مهم من الأرض والقضية السورية.
واستدرك غليون بالقول «لكن موسكو مقيدة بحليفتها إيران التي ترفض أي حل لا يضمن أولوية مصالحها في سورية»، وفِي مواجهة البلاد العربية ودول الخليج التي تريد ابتزازها وإخضاعها أيضا إلى جانب العراق وسورية ولبنان، ومن جهة ثانية عدم الثقة بالولايات المتحدة والثمن الذي ستأخذه لقاء تعاونها معها.
موضحاً أن موسكو تنتظر صفقة مع واشنطن لم تتبلور ملامحها بعد، ولن تتبلور قبل أن تتشكل وتتبلور سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة.
وحول محادثات آستانا ومؤتمر جنيف القادم قال غليون: إن تطور الظروف ومواقف عديد من الدول المعنية بالمسألة السورية من طرف المعارضة لم يعد يسمح بالتعامل مع المعارضة كشريك وطرف أصيل في الصراع والحوار، وربما يفضّل أكثرها التعامل مع معارضة ضعيفة، وهذا ما ساهم فيه أيضا تراجع المعارضة وتدهور وضعها وتضاؤل فعاليتها وحضورها العربي والدولي.
وأضاف أنه لاشيء مهم في تلك اللقاءات والاجتماعات سوى جس نبض موسكو وطهران ومعرفة في ما إذا كانت هناك تغيرات في مواقفهما بعد ما حصل من تحولات دولية ومجيء الإدارة الأمريكية الجديدة التي هي العامل الوحيد الذي ينتظر أن يكون له تأثير مهم على مسار الصراع في الشرق الأوسط، وأنه لم يحن الوقت بعد لتوقع أي حل.
غليون لـ الشرق: طهران تجبر الأسد على توقيع اتفاقات إذعان وتنازل عن السيادة
أكد الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض الدكتور برهان غليون، أن إيران باتت في الأيام الأخيرة تُمارس ضغوطاً وابتزازا على السوريين بقطع المحروقات والمساعدات المختلفة للتذكير بوجودها وأهمية موقعها في سورية، كما أنها تجبر نظام الأسد ليوقع معها اتفاقات إذعان وتنازل عن السيادة وامتلاك الشركات العامة والأراضي والمشاريع حتى تقيم قواعد مدنية لنفوذها، في حال اضطرت إلى إخراج ميليشياتها العسكرية، وربما إعادة توظيف رجال الميليشيات نفسها في الشركات الوهمية الجديدة التي تمتلكها وتجنيسهم للعمل لحسابها في المستقبل.
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ياسيد غليون كل ماقلته حقيقه …لكن هل تعلم من يتحمل المسؤليه؟…
إنها تركيا لاغيرها ؟!….هل تعلم لماذا؟…. لانه كان مخططا لتقسيمها وتفتيتها
إلى 3 دويلات أحدهما كرديه والأخرى علويه والثالثة تركيه طورانيه؟!…ولكن كان ذلك سيكون بدعم الفرس وأدواتهم وأولهم الاسد وحزب الله والعلويين في تركيا وسوريا؟!!!،،،.
وربما يكون مخططا للدولة العلويه أن تكون تحت مظلة روسيا والدولة الكرديه مخططا لها أن تكون تحت إشراف وحماية أمريكا أما الدولة التركيه الطورانيه ربما سيدور جدل حولها مع الغرب ويتم اتفاق تبادل أن تكون تحت إشراف روسيا مقابل
أن تكون الدوله العلويه التي سبقت واسرعت روسيا بوضعها تحت يدها للمساومة
لأنه يهمها أن تشرف روسيا نفسها على البحر الأسود وليس الناتو؟!!….
أما ملك الموت وهو إيران فأنه سيقسم أيضا إلى فرس في الوسط
وكرد مع البلوش في جنوب إيران …. وعرب شيعه مع شيعة جنوب العراق في الشمال الجنوبي؟!!!…
هذا تصور من عندي وأعتقد انه بديل لاتفاقية سايكس بيكو التي انهارت ….
ولكن فشل الانقلاب في تركيا أفشل كل الخطه ….ومع كل ذلك اني ارى ان المسؤليه تتحملها تركيا وحضها فشل الانقلاب…… لذا لاخيار لها إلا أن تطرد كل مايقرب إيران من حدودها وان لاتسمح لغير السنه العرب مجاورين لها في كل من العراق وسوريا
وان تتخذ قرارا حازما مشابه لقرار الحكومة السعوديه…
يتبع2……
وان تتخذ قرارا حازما مشابه لقرار الحكومة السعوديه في وقف المد الفارسي جنوب بلادنا وعليهم منع التمدد الفارسي شمال بلادهم من جهة العراق وسوريا …..
وهذه أفكار قد تكون صائبه وقد تكون غير ذلك …
أبو عبدالله الاصلي …
ماجستير علوم سياسيه ….
ماهكذا تورد ياسعد الإبل ! ياأستاذ غليون الحقيقة أن إيران ذيل أميركا كتركبا وروسيا وما خرجوا جميعاً عن السيناريو الأميركي الذي كان يقضي بنفوذ إيران في المنطقة كلها وليس لحماية نظام الأسد غير أن وصول ترامب واستهلاك إيران جعل أميركا تسعى إلى إبعادها من سوريا وتقليص نفوذها ودفع روسيا إلى النفوذ والتمدد وجعل روسيا تختص بمقاتلة داعش فحسب لإنزالها عن دور الشريك واليوم دفع ترامب ببريطانيا إلى الواجهة الدولية لتلعب بدور الشريك . هذا هو الاختلاف اليوم . وإيران تضغط عليها أميركا لتخرج من سوريا والمظنون أنها سترضخ عاجلاً أو آجلاً . وتركيا ستسير هي وروسيا في خطة داخل سوريا وتدخل أميركا إلى الواجهة في سوريا لتسلم زمام المبادرات .