أسماء الهاشم
لا حياء ولا خجل!.
عرف أهل اللغة الحياء بأنه التوبة والحشمة، قال جرير:
لولا الحياءُ لعادني استِعبارُ ولزرتُ قبرَك والحبيبُ يُزار.
والحياء خلق كريم يمنع صاحبه من فعل القبيح والتقصير في حق الغير، والإسلام حثّ على الحياء وجعله شعبة من شعب الإيمان العليا، وفي الحديث الشريف» الحياء خير كله».
فمن حباه الله نعمة الحياء فقد حُبيَ خيراً كثيراً، لأنه سيحول بينه وبين كل فعل ذميم، وسيكون الحياء ميزاناً له في كلّ فعل قبل أن يشرع فيه سواء كان ذلك الفعل سراً بينه وبين الله، أو كان ظاهراً أمام الناس، أمّا إذا انسلخ الحياء عن الشخص فإنّه بلا شك لن يقيم اعتباراً لا للنّاس، ولا لمراقبة الله عز وجل، فيذهب في أفعاله كل مذهب كما يشاء، يقول -عليه الصلاة والسلام-:» إنّ مما أدرك النّاس من كلام النّبوة إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتْ».
كما أنّهم عرفوا الخجل فقالوا: « إنه التحيّر والدّهشُ، وهو الاسترخاء من الحياء ويكون من الذل» وخَجِلَ الرجل خجَلاً فعل فعلاً فاستحى منه ودَهِشَ وتحيّر، وأخجله ذلك الأمر وخجّله.
والخجل أن يفعل الإنسان فعلاً فيستحي منه، وأخجله غيره، وقد خجّلته وأخجلته، وخَجِلَ الرجل إذا التبس عليه أمره، والخَجَلُ أن يلتبس عليه الأمر فلا يدري كيف المخرج منه، يقال خَجِلَ فما يدري كيف يصنع.
وخجل بأمره: عيَّ
فهذه التعاريف وغيرها مما ورد في كتب اللغة التي شرحت معاني الخجل دلّت على أنّه خلق مذموم يحملَ صاحبه على الوقوع فيما لا ينبغي ويحرمه من فعل ما ينفعه في دينه ودنياه.
وعندما أسقطت هذا المعاني على واقعنا خصوصاً بعد أن أشرعت أبواب السماء بالخير، وتابع المطر هطوله، ورأيت كيف تكونت بحيرات من سوء التصريف فراحت ضحيتها أرواح بريئة وممتلكات تأكدت أنّه لا حياء ولا خجل، بل ولا خوف من الله.
المطر هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان حول هذه النعمة الى نقمة على البلاد والعباد.
:: المطر قد عرى هذا الإنسان الفاسد الذي ارتضى بمتاع الدنيا، ونسى نصيبه من الأخرة، أين المفر من العدالة الإلهية، وإن نفذ بجلده من عقاب في الدنيا.
:: وسائل الإعلام ومنها الإعلام الرقمي قد نشر بسرعة البرق تلك المشاهد المؤلمة في بلد ميزانيتها مئات المليارات ، لكن المفسدين في الأرض توسدوا هذا الحطب بعد أن فقدوا الحياء .
:: هل سيتم محاسبة ومعاقبة من تسبب في خراب الديار، فأحياء جميلة تحولت خلال ساعات الى بحيرات، فأتلفت الممتلكات وخسر الناس الشئ الكثير بسبب المشاريع المعيبة ومنها بعض مشاريع تصريف الأمطار.
:: مقال جميل – أسماء – وإن كان يصف واقع مؤلم..!!..
أخي الكريم صقر
استنفذت كل لغات الخطاب مع هؤلاء السارقين ولم يبق لنا لنا من الامر من شيء إلا ان فوضنا امرنا لله رب العالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
لك خالص التقدير.
لو كان هذا الكلام موجه إلى أناس عقلاء عندهم ذرة من أخلاق لكان التعليق على هكذا موضوع مرغوبا فيه.لكني لا أرى فيهم إلا عبدة دينار ودرهم. هذا هي آلهتهم لذلك هم لا يلتفتون إلى مادون الدينار والدرهم حتى ولو كانت أرواح بشر هم من تسبب فيها .فسادهم أفسد أبسط مشاعر الإحترام والتقدير لهم. أسأل الله أن يحاسبهم عن خلقه بما شاء وكيفما شاء