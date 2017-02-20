الخرج: ترميم قبور تأثرت بالأمطار

باشرت إدارة النظافة في بلدية الخرج ترميم القبور في مقبرة الثليماء ومقبرة السلمية التي تأثرت بسبب غزارة هطول الأمطار التي هطلت يوم الخميس الماضي على المحافظة، وذلك بتوجيه من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري.

وتستمر أعمال إدارة النظافة بأعمال الترميم والصيانة لجميع مقابر محافظة الخرج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٦) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)