أسلحة وآليات جديدة وتخصصية ومجموعات محترفة تنفذ فرضيات «وطن 87»

في اليوم السادس ضمن التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية

نفدت قوات الأمن الخاصة فرضياتها في اليوم السادس ضمن التمرين التعبوي المشترك الثاني للقطاعات الأمنية «وطن 87»، وذلك بالاشتراك مع القطاعات الأمنية السعودية الأخرى في مدينة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بقوات الطوارئ الخاصة في المدينه المنورة.

ونفذت قوات الفرضيات باستخدام أسلحة وآليات جديدة وتخصصية ومجموعات محترفة من مقاتلي قوة العمليات الخاصة، وقوة الأمن المدرعة، وقوة إبطال وإزالة المتفجرات، وفرق الدعم اللوجستي، بالاشتراك مع طيران الأمن، مجموعة من السيناريوهات المعدة خصيصاً لمحاكاة واقع فرضيات مكافحة العمليات الإرهابية المحتملة والتعامل مع الفئات الضالة في الظروف الطبيعية المتنوعة وفي أماكن وبيئات مختلفة، وتكللت هذه العمليات بنجاح كبير وتميزت بسرعة فائقة ودقة متناهية بالتنفيذ والتطبيق وحققت درجات عالية من النجاح وفق المعايير العالمية.

1009941.jpg هجوم على أحد المباني 1009933.jpg أبطال القوات الأمنية خلال فعاليات التمرين 1009972.jpg إنزال جوي 1009970.jpg جاهزية تامة لأبطال القوات الأمنية 1009969.jpg قوة اقتحام تهاجم مبنى 1009974.jpg جاهزية تامة لأبطال القوات الأمنية

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٣) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)