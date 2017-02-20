وعد أمير المنطقة الشرقية المواطنين بوضع “الحلول الملائمة” لعلاج مشكلة الأمطار في المنطقة. وصبيحة أمس؛ اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بقيادات الأجهزة المعنية في المنطقة، وصرّح بأنه سيتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في المنطقة، مضيفاً “لقد أديت القسم بأن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم في هذا البلد”. وقال إن “هذا الاجتماع يمثل جميع الجهات المعنية وبالتالي سنستمع للجميع لنعلم ماذا حدث، ونُبلغ إخواننا وأبناءنا المواطنين بكل ما يهمهم، وسننظر للأمور التي فيها قصور وما الجهة المسؤولة عنها، وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها”.

وقال «سنقدم الشكر الجزيل للجهات التي كان لها دور بالغ ومساهمة كبيرة في رفع الضرر، فكما نلوم نود أن نشكر؛ وأحببت أن أبتدئ هذا الاجتماع بوضوح شديد للجميع”، مؤكداً أن هذا الاجتماع “ليس للتبرير أو الاعتذار، وإن كان هناك أمر يوجب الاعتذار فنحن أولى بأن نعتذر”. ووصف المواطن بأنه “دائماً على حق، وله الحق أن يعرف”، وقال “اجتماعنا هذا اليوم ليس للتبرير، بل بالعكس اجتماع اليوم لمعرفة تفاصيل الأمور».

اجتمع بالمسؤولين وأكد تحمله المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في المنطقة

أمير الشرقية: نحن لا نبرر الأخطاء.. والمواطن دوماً على حق

الدمام – الشرق أديت القسم بأن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطنين والمقيمين

سننظر للأمور التي فيها قصور وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها

أكد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أنه سيتحمل المسؤولية عن كل ما حدث ويحدث في المنطقة، وقال “لقد أديت القسم بأن أكون مخلصاً لوطني وللعمل على خدمة المواطن والمقيم في هذا البلد”.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مع عددٍ من مسؤولي المنطقة للاطلاع على وضع المنطقة بعد الأمطار التي شهدتها مؤخراً.

وقال الأمير سعود بن نايف في مستهل الاجتماع الذي حضره أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور خالد البتال، ومدير شرطة المنطقة اللواء غرم الله الزهراني، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد الزهراني، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس سعد الحربي، ومدير عام المديرية العامة للمياه بالمنطقة المهندس عامر المطيري، ورئيس القطاع الشرقي لشركة الكهرباء السعودية المهندس عبدالحميد النعيم: “نحمد الله كثيراً على أما أنعم به على منطقتنا من الغيث وندعو الله أن ينفع به البلاد والعباد، ونحمد الله لم يكن هناك أي إصابات في أي مكان في المنطقة، وهذه من نعم الله التي يجب أن نشكرها، والمواطن دائماً على حق، والمواطن له أيضاً الحق أن يعرف، واجتماعنا هذا اليوم ليس للتبرير، بل لمعرفة تفاصيل الأمور”.

وأضاف “نحن نعرف أنه كان هناك كمية هائلة من الأمطار، ونعرف كذلك أنه كانت هناك بعض الأضرار، وهذا الاجتماع يمثل جميع الجهات المعنية وبالتالي سنستمع للجميع لنعلم ماذا حدث، ونُبلغ إخواننا وأبناءنا المواطنين بكل ما يهمهم، وسننظر للأمور التي فيها قصور وما الجهة المسؤولة عنها، وستوضع الحلول الملائمة لعلاجها، وأيضاً سنقدم الشكر الجزيل للجهات التي كان لها دور بالغ ومساهمة كبيرة في رفع الضرر، فكما نلوم نود أن نشكر؛ حيث إني أحببت أن أبتدئ هذا الاجتماع بوضوح شديد للجميع”، مؤكداً أن هذا الاجتماع ليس للتبرير أو الاعتذار، وإن كان هناك أمر يوجب الاعتذار فنحن أولى بأن نعتذر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)