اطلع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على استعدادات وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، لموسم حج هذا العام 1438هـ، وشاهد عرضًا لمشاريع برنامج شبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة، التي ستربط منطقة الرياض بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتغطية مشعر منى ومزدلفة وعرفة بكاميرات المراقبة عالية الدقة، إلى جانب التطبيقات الخاصة بشبكة الاتصال اللاسلكي عالي السرعة التي تهدف لدعم مهام القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة بخطط موسم الحج المقبل لراحة ضيوف الرحمن وتقديم أعلى الخدمات الأمنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية، لشرح عن أحدث التقنيات الخاصة ببرنامج الاتصال الأمني الموحد لمشاريع شبكات الاتصالات اللاسلكية عالية السرعة (الجيل الرابع) التي تساعد في حماية رجل الأمن خلال تأدية عمله، حيث تمثل نقلة نوعية للوزارة من خلال استخدام الأنظمة الحديثة لمرونة تبادل المعلومات الحية، وتقدم اتصالات متنقلة للصوت والبيانات بسرعة عالية وسرية وأمان بما يرفع من كفاءة قيام الجهات الأمنية بمهامها خلال مواسم الحج والعمرة و خلال العمل الأمني اليومي.

حضر الاجتماع مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري ومستشار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان.

من جهة أخرى التقى ولي العهد الرئيس الفخري لجمعية صوت متلازمة داون بمكتبه أمس وفداً من أعضاء ومنتسبي جمعية صوت متلازمة داون، بحضور مستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وفي مستهل اللقاء اطمأن ولي العهد على سير عمل الجمعية، وتبادل الأحاديث مع عدد من الطلاب والطالبات من ذوي متلازمة داون واستوضح منهم عن مدى رضاهم وارتياحهم لما يقدم لهم من خدمات وما يرغبون في تحقيقه من متطلبات. وأكد للقائمين على الجمعية العناية بهذه الفئة من أبناء الوطن، في إطار ما تحظى به فئات المجتمع من عناية ورعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوو متلازمة داون.

وثمَّن ولي العهد للقائمين والعاملين في جمعية صوت متلازمة داون ما يبذلونه من جهود تجاه هذه الفئة المهمة من أبناء الوطن، وحثهم على تقديم خدمات ورعاية أفضل لهم والتخفيف من معاناة أسرهم في توفير مجالات تعليم أفضل تواكب قدرات أبنائهم ورعايتهم صحياً وفكرياً ونفسياً.

وعبّر القائمون على الجمعية من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم لولي العهد لإتاحة الفرصة لهم للقائه وعلى توجيهاته الكريمة التي حظيوا بها، منوهين باهتمامه ورعايته لجميع أطياف الوطن ومنهم ذوو متلازمة داون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)