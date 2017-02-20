أمير الرياض يفتتح معرض الجامعة المنتجة

افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس، في مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للمعارض، معرض الجامعة المنتجة الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بصندوق استثمارات الجامعة ومواردها الذاتية في الجامعة بحضور مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان أبا الخيل، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من المسؤولين. قال أمير الرياض في كلمته في الحفل إن الجامعة الإسلامية معروفة بإنتاجيتها الدائمة، وإنتاجية الإنسان السعودي هو المجال الذي تقوم عليه المملكة، وهو الذي يوصله إلى مستويات عالية في جميع المجالات، ويشهد به العالم في كل مكان»، منوهاً بمكانة المملكة ومنزلتها العالية وريادتها في المجال العلمي الأكاديمي والبحثي. من جانبه قال مدير الجامعة إن التعليم العالي في المملكة يحقق نهضة كبرى تمثلت بازدياد الجامعات وتطورها لتحتوي على مختلف التخصصات العلمية والتطبيقية في شتى المجالات، وتسير التوجهات في المملكة نحو زيادة إنتاج الجامعات وتهيئة فرص النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في مشاريع بحثية إنتاجية، وتكوين علاقات متبادلة مع المؤسسات المختلفة تساهم في تنمية الفرص الاستثمارية في المجال المعرفي مع التزامها بمهامها الأساسية المتمثلة بالتعليم والبحث العلمي. أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق استثمارات الجامعة ومواردها الذاتية الدكتور عبدالله الرزين أن التوجهات العالمية تسير بخطوات حثيثة نحو زيادة إنتاجية الجامعات وتهيئة فرص النمو الاقتصادي من خلال العمل في مشاريع بحثية، والمشاركة في التطوير التقني والانفتاح على المجتمع، والتعليم المنتج من العوامل المهمة لإزالة الفقر. يذكر أن الحفل تخلله عرض مرئي عن معرض الجامعة المنتجة، وتوقيع مذكرة تفاهم في الجامعة المنتجة بين مدير جامعة الإمام ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كما تخلل الحفل تكريم الجهات ذات العلاقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٢) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)