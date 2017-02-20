«أمانة الشرقية» تُفعِّل الارتباط المعلوماتي مع «التجارة والاستثمار»

الدمام ـ الشرق

فعَّلت أمانة المنطقة الشرقية خدمة الارتباط المعلوماتي الإلكتروني مع وزارة التجارة والاستثمار بخدمة السجل التجاري عبر قناة التكامل الحكومية، بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية «يسّر».

وتأتي الخدمة امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الهادفة إلى التيسير على المستفيدين وتسريع الخدمات، حيث إنها تعمل للتحول بشكل كامل إلى الخدمات الإلكترونية والارتباط الإلكتروني الإجرائي والمعلوماتي مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المشرف العام على تقنية المعلومات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، أن الأمانة تسعى جاهدة لتحقيق مفهوم «أمانة بلا ورق» عبر إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية والارتباط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة وبناء مجتمعات المعرفة والمدن الذكية، داعياً عموم المستفيدين لزيارة بوابة الأمانة www.Eamana.gov.sa والاستفادة من حزمة الخدمات المتاحة عبرها، مؤكداً أن العمل مستمر لتطوير وإطلاق مزيد من الخدمات الرامية إلى اختصار الوقت والجهد للمستفيدين.

ولفت إلى أن الأمانة قامت مؤخراً بإطلاق عديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الرقمية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين، التي تأتي لمواكبة رؤية المملكة 2030، مثل المنظومة الإلكترونية للمساعدة الفورية والمعاملات «معاملتي» عبر البوابة الرقمية للأمانة والهواتف الذكية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٤) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)