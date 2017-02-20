تحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في صحة وجود مخالفات وتجاوزات في منح إجازات مرضية لمواطنين من قِبل أحد المراكز الصحية في بلدة القديح بمحافظة القطيف.

وبحسب مصادر لـ«الشرق» فإن «نزاهة» تلقت بلاغاً بهذا الخصوص، وشرعت في التحقيق في ذلك، فيما لم تتضح النتائج الأولية التي توصلت إليها الهيئة في هذا الشأن.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعتبر التقارير الطبية المستخرجة للموظفين والعاملين بهدف الغياب دون حاجة فعلية فساداً وتزويراً، حيث أكدت في بيان صحفي سابق لها أنها تلقت عديداً من البلاغات عن ظاهرة التقارير الطبية غير الحقيقية، التي تقوم بعض المستشفيات والمراكز الصحية بإعطائها لموظفين، تتضمن منحهم إجازات مرضية غير مستحقة.

كما تابعت الهيئة ما يدور في الأوساط الاجتماعية، ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من شيوع لهذا الأمر واستسهال الناس له، حتى غدا ظاهرة واضحة، ووسيلة سهلة للغياب والتخلف عن الأعمال، لا سيما في أوساط الموظفين الحكوميين رجالاً ونساءً، وبينت أن شيوع مثل هذه الظاهرة له آثار خطيرة، وانعكاسات سلبية على السلوك الاجتماعي والعمل الحكومي، من حيث التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، والنيل من سمعة الوظيفة العامة، وأخلاقيات الطب ونزاهة الطبيب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)