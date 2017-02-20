295 كادراً لخفض معدلات السُّمنة في مدارس «الشرقية»

أنهت الفرق التدريبية المتخصصة في برنامج مكافحة السمنة بصحة الشرقية وإدارة التعليم، تدريب 295 من الكوادر الصحية «أطباء وتمريض»، والتعليمية «مرشدين صحيين ومرشدات صحيات»، في قطاعات الدمام والخبر والقطيف وصفوى ورأس تنورة المشمولة بالمبادرة لهذا العام 1438هـ، من خلال إقامة 10 دورات تدريبية تمهيداً لبدء مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة. وتأتي المبادرة المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم وتستمر لمدة خمس سنوات، للحد من انتشار السمنة، وتنعكس ايجاباً على الحد من الإصابة بعدد من الأمراض غير السارية، وخفض معدلات انتشار السمنة لدى الأطفال والمراهقين في السن المدرسية بالمدارس بنسبة 5%، إضافة إلى تحسين النمط الغذائي للطلاب والطالبات وزيادة النشاط البدني لدى تلك الشريحة من المجتمع وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالسمنة من الطلاب والطالبات. وتطرقت الدورات التي تأتي ضمن نشاط برنامج مكافحة السمنة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ومبادرة خفض معدلات السمنة بين الطلاب إلى التعريف بالمبادرة وعرض آلية وإجراءات العمل في المبادرة، والتوعية الصحية حول أهمية الغذاء المتوازن والنشاط البدني والسمنة، ودور التمريض والأطباء في خفض معدلات السمنة في المدارس من خلال المشاركة في إعداد خطة المبادرة مع باقي أعضاء الفريق الصحي وتنفيذ الخطة، وعمل القياسات الخاصة «الطول، الوزن، حساب مؤشر كتلة الجسم»، لمراجعي المركز الصحي وتسجيلها في الملف الصحي، إضافة إلى تسجيل حالات الاكتشاف المبكر لداء السمنة وزيادة الوزن في السجل الخاص وتحويلها لعيادة طب الأسرة، ومتابعة الخطة العلاجية للمصابين بداء السمنة مع الطبيب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)