«أمانة الأحساء» تحتفي بأسبوع الشجرة الـ 40

احتفت أمانة محافظة الأحساء في متنزه الملك عبدالله البيئي، أمس، بأسبوع الشجرة الـ 40 بعنوان «الشجرة حياتنا»، بحضور وكيل المحافظة خالد البراك ، وأمين الأحساء المهندس عادل الملحم، وعدد من مديري القطاعات الحكومية.

وكشف أمين الأحساء أن الأمانة ستطلق خلال الأسابيع المقبلة حزمة من مشاريع الحدائق والساحات البلدية والمشاريع التنفيذية؛ حيث سيشمل ذلك ساحة الوَجاج في بلدة المنيزلة، وساحة عين الحارة في مدينة المبرز غرب مجمع الدوائر الحكومية، وساحة الحقل في حي الجامعيين بمدينة الهفوف، وإعادة افتتاح حديقة الاستاد الرياضي، وإعادة افتتاح حديقة عين نجم، وتدشين مضمار المشاة العام في بلدة الطرف، إضافة إلى ما تم تنفيذه من أعمال خدمية أخرى لوكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، وهي زراعة 18 حديقة بطريقه الإحلال. وأضاف أن الأمانة وانطلاقاً من الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة وتوجيهات أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ستقوم بتنفيذ عديد من مشاريع إنشاء الحدائق والساحات البلدية في المدن والبلدات والهجر، إضافةً إلى تطوير الطرقات والميادين تجميلياً وزيادة الرقعة الخضراء، وكذلك تطوير الآليات والخطط والدراسات التنفيذية لمشاريع الزراعة.

وأشار المهندس الملحم إلى أن الأمانة تعتزم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركاء بتنظيم وتنفيذ مهرجان الزهور خلال الأيام المقبلة في متنزه الملك عبدالله البيئي، الذي يأتي متزامناً مع أسبوع الشجرة الـ 40 لهذا العام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)