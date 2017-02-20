أبرمت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية عقداً مع شركة متخصصة في المقاولات، بهدف إقامة قاعة أفراح على مساحة خمسة آلاف متر مربع على طريق الخليج «تقاطع شارع القسمة وشرق مستشفى عنك».
وقال المتحدث الإعلامي للجمعية محمد الفارس إن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية الجمعية للاستدامة المالية.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالحكيم الخالدي وقع عقد إقامة صالة المناسبات، التي تتكون من قاعتي أفراح للرجال والنساء بسعة 600 شخص لكل قاعة، وصالة أخرى للطعام مع كافة منافعها ومستلزماتها، وأطلق عليها «قاعة أفراح عنك»، وسيكون التنفيذ خلال عام.
عقد لإنشاء قاعة مناسبات لـ «جمعية عنك»
أبرمت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية عقداً مع شركة متخصصة في المقاولات، بهدف إقامة قاعة أفراح على مساحة خمسة آلاف متر مربع على طريق الخليج «تقاطع شارع القسمة وشرق مستشفى عنك».
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