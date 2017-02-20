جامعة عبدالرحمن بن فيصل تُفعِّل خطتها مع «رويترز»

يُبرم مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام الدكتور عبدالله الربيش في القاعة الرئيسة بالمكتبة المركزية في المدينة الجامعية صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي. وذكر الدكتور عبدالله الربيش أن الاتفاقية تهدف إلى اعتماد وتأهيل مختبرات الجامعة مع وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع تحقيقاً للتكامل بين القطاعات في كافة أوجهها، وكذلك سعي الجامعة لاستثمار المرافق الخاصة بها بشكل جيد ومنظم بهدف التقليل من حجم الاعتماد على ميزانية الدولة. وأضاف أن الاتفاقية جاءت تحقيقاً لرسالة الجامعة المتمثلة في تقديم خدمات معرفية وبحثية ومهنية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة، وتوظيف إمكانات وقدرات وكفاءة مختبرات الجامعة بأن تكون الشريك الوطني لدعم سلامة وصحة الإنسان والبيئة لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وتقديم نتائج الفحوصات والاختبارات بكفاءة ومعايير عالمية في مجال المختبرات للقطاعين العام والخاص لخدمة اقتصاد المعرفة والصناعة والاستثمار والتنمية المستدامة بأخلاقيات مهنية مطابقة للمعايير العالمية والممارسات الدولية المعتمدة.

من جهة أخرى، تنظم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي صباح اليوم، ورشة عمل تحت عنوان «تأسيس تعاون بحثي مثمر».

وتأتي المناسبة ضمن سلسلة برامج الخطة الاستراتيجية للمرحلة الثالثة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومؤسسة ثومسون رويترز.

وقالت المشرف على تطبيق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وثومسون رويترز العالمية الدكتورة ابتسام السحيمي إن الورشة مخصصة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بهدف تطوير جودة ومخرجات الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في العموم.

إلى ذلك، نظمت كلية طب الأسنان في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، مخيم أطفال السكري الخامس.

وأكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور فهد الحربي، أن عدد المستفيدين من الحملة بلغ 200 مستفيد من نادي الابتسامات الحلوة التابع للجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء للأطفال المصابين بالسكر من النوع الأول، وتطوع بها 24 عضواً من هيئة التدريس، و31 طالباً و65 طالبة و38 من المساعدين والموظفين، و14 متطوعاً من خارج الجامعة بواقع 1404 ساعات تطوعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)