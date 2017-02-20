«تعليم الأحساء» تطبِّق المنهج الوسطي في التعليم

تنفذ الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والبرنامج الوقائي الوطني فطن، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في الأحساء مبادرة «تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم».

ويلتقي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله التركي، اليوم، بمنسوبي التعليم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وقيادات تربوية وتعليمية.

وأوضحت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج «فطن»، خلود الكليبي، أن المبادرة تأتي ضمن مشروع رائد، يُعنى بتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، ويسعى من خلال خطته الاستراتيجية والتدريبية والإعلامية إلى أن يكون الأول وقائياً محلياً وإقليمياً، مضيفة أن اللقاء سيكون الرابع ضمن هذه المبادرة، وتم تشكيل عدة لجان للإعداد للفعالية وإدارتها وتوثيقها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٥) صفحة (٥) بتاريخ (٢٠-٠٢-٢٠١٧)