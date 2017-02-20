القوات العراقية تستعيد 15 قرية من أيدي داعش

استعادت القوات العراقية 15 قرية من أيدي داعش في بداية عملية عسكرية كبرى لطرد مسلحي التنظيم من الشطر الغربي من مدينة الموصل، حسبما قال مسؤول عسكري عراقي.

وكان القوات العراقية والمقاتلون المتحالفون معها قد بدأت هجوماً عسكرياً واسعاً الأحد لاستعادة مناطق غرب الموصل بدعم جوي من التحالف الدولي المناهض للتنظيم .

ويشارك آلاف القوات في الهجوم تساندهم المدفعية وطائرات هيليكوبتر عسكرية عراقية.

وقالت تقارير إن دخانا أسود غطى سماء جنوب الموصل بسبب الغارات الجوية وهجمات المدفعية.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات “قادمون يانينوى” ، مشيراً إلى استعادة 15 قرية الأحد. ويقول مراسل لبي بي سي مرافق للقوات العراقية إنه رأى أسلحة وذخيرة تركها مسلحو تنظيم داعش، وسيارة مفخخة كانت مخبأة دخل مبنى.