“ولادة الأحساء” تنجح في إيقاف نزيف داخل بطن حامل

تمكن فريق طبي من إنقاذ مريضة حضرت إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء وهي تعاني من حالة عدم استقرار للعلامات الحيوية وهبوط في الدورة الدموية، حيث بلغت نسبة خضاب الدم 3,6 ، و تبين من خلال عمل الأشعة الصوتية أنها تعاني من نزف شديد داخل البطن.

وفقا للبيان المتحدث الرسمي لصحة الاحساء عبدالرحمن السدراني، الذي أوضح إنه تم إدخال المريضة التي كانت في أسبوعها السادس عشر من حملها الأول على الفور إلى غرفة العمليات حيث أكتشف أنها تعاني من تهتك لقرن الرحم

الضامر نتيجة حصول الحمل فيه ، مع وجود ثلاث ليترات من الدم في البطن بالإضافة إلى وجود الجنين خارج الرحم.

وأضاف تمت السيطرة على النزيف واستئصال القرن الرحمي الضامر المتهتك مع نقل وحدات الدم ، حيث خرجت المريضة من المستشفى بعد ثلاثة أيام وهي في تحسن مستمر بفضل الله.

وذكر السدراني ، أن هذه الحالة تعتبر من الحالات النادرة حيث تنتج عن عيب خلقي اثناء تكوين الرحم في مرحلة تخلق الجنين ، وينتج عنها رحمين متصلين ببعضهما أحدهما ضامر.