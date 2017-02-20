بأمر تعليم حائل .. التصوير داخل المدارس ممنوع

منعت إدارة تعليم حائل التصوير داخل المدارس، واستخدام الهاتف المحمول في الفصول، تحقيقاً لما تقتضيه المصلحة التربوية من تهيئة البيئة المناسبة.

وقالت إدارة التعليم يحائل إن تصوير المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مخالف للأنظمة واللوائح، ويصنف على أنه جانب من جوانب التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ومنع التعميم منسوبي وزوار المدرسة على مختلف مسمياتهم وأولياء الأمور أو غيرهم من تصوير الطلاب والطالبات ومرافق المدرسة إلا بإذن خطي من الإدارة المختصة في الإدارة العامة للتعليم أو قائد/ة المدرسة، مؤكدين على منع استخدام الهاتف النقال داخل الفصول من قبل المعلم/ـة وتبليغ جهة الاختصاص عن كل مخالف لقرار منع استخدام الهاتف النقال داخل الفصول من قبل المعلم/ـة وتبليغ جهة الاختصاص عن كل مخالف لذلك، وانطلاقاً من مسؤوليات الإدارة العامة للتعليم القائمة على الالتزام بتربية وتعليم أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في بيئة مثالية مناسبة فستطبق الأنظمة الصارمة بحق كل مخالف لذلك.