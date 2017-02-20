الإطاحة بوافدين تخصصا بتهريب الأموال لخارج المملكة

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بوافدين (من الجنسية البنجالية)، تخصصا بإدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، قال إنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتحويل المبالغ النقدية إلى خارج البلاد بصفة غير مشروعة؛ توافرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة، تفيد بتورط اثنين من العمالة الوافدة (بنجاليين في العقد الرابع من العمر) يعملان في محل تموينات بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض، في إدارة عمليات جمع الأموال وتحويلها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأضاف: “بناءً عليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها، وقامت على إثره بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما 16 دفترًا لتسجيل بيانات التحويل، ودفاتر أخرى لتسجيل بيانات المستلمين خارج البلاد، و706 بطاقات شحن دولية ممنوعة، ودفتر شيكات لبنك أجنبي يستخدم ضمانًا لتحويل المبالغ الكبيرة، ومبلغ مالي قدره 26 ألفًا و640 ريالًا سعوديًّا. وبسماع أقوالهما أقرَّا بما نُسب إليهما.

وتابع: جرى إيقاف المتهمين لدى مركز الشرطة المختص وتحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.