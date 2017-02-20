إحباط تهريب ٢٧٨ كيلوجرام من الحشيش المخدر

أحبط رجال حرس الحدود بنجران تهريب ٢٧٨ كيلوجرام من الحشيش المخدر

خلال الفترة ١٤-٢٢ /١٤٣٨/٥هـ .

المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، قال إن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا بتوفيق الله من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة نجران مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ونتج عن ذلك القبض على (١٧) شخصاً من الجنسية الأثيوبية وشخصين من الجنسية السعودية، وشخص من الجنسية الفلبينية.

وتابع: مجموع ما قبض عليه (٢٠٠‚٢٧٨)مائتان وثمانية وسبعون كيلوجرام ومائتا جرام من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.