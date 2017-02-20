الهلال السعودي يواجه بيروزي الإيراني غداً

يلتقي فريق الهلال السعودي في مواجهة قوية مع نظيره بيروزي الإيراني غداً على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .

وبلغ الهلال نهائي عام 2014 وقبل النهائي عام 2015 وخرج من دور الـ16 العام الماضي ، في حين بيروزي غاب عن البطولة القارية العام الماضي ، وهو لم يتجاوز دور الـ16 في البطولة من قبل .

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، يلتقي فريق الريان القطري مع ضيفه الوحدة الإماراتي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة .