الهلال السعودي يواجه بيروزي الإيراني غداً

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الرياضواس

يلتقي فريق الهلال السعودي في مواجهة قوية مع نظيره بيروزي الإيراني غداً على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط ، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم .

وبلغ الهلال نهائي عام 2014 وقبل النهائي عام 2015 وخرج من دور الـ16 العام الماضي ، في حين بيروزي غاب عن البطولة القارية العام الماضي ، وهو لم يتجاوز دور الـ16 في البطولة من قبل .

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، يلتقي فريق الريان القطري مع ضيفه الوحدة الإماراتي على استاد جاسم بن حمد في الدوحة .

الرياض  |  واس

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