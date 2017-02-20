حدث يقتل شاباً بسكين

تسببت مشاجرة وقعت بين حدث يبلغ من العمر ١٧عاماً وشاباً عشرينياً في قتل الآخير بسكين حادة.

الناطق الاعلامي الرائد سامي الشمري أوضح أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات بشرطة حائل عن وجود شخص متوفى داخل أحد المنازل بإسكان الوليد بن طلال، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع وجد شخص في العقد الثاني من العمر ملطخ بالدماء وبه عدة طعنات بأداة حادة (سكين).

وتابع: اتخذت كافة الإجراءات وأودع جثمان المتوفي الثلاجة وفي أثناء الحادثة وخلال مباشرة رجال الضبط الجنائي للموقع، قام الجاني بتسليم نفسه لمركز شرطة المنتزه حيث تم إيداعه بدار الملاحظة الإجتماعية تمهيداً لإستكمال إجراءات التحقيق من قبل فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام.