صحيفة الشرق – العدد 1906 – نسخة الدمام
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢١)
Logging In...
مقالات في محليات
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Loading ...
الأكثر مشاهدة في محليات
-
-
-
91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة
-
توصياتٌ في «الشورى»: إعادة توزيع المعلمين .. رفع طاقة «الإدارة…
-
-
-
-
-
توصيات بإجراء دراسات عن دور لحوم وألبان الإبل في انتقال فيروس…
-
-
-
-
-
-
91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة
-
-
توصياتٌ في «الشورى»: إعادة توزيع المعلمين .. رفع طاقة «الإدارة…
-
-
-
-
-
الفالح: «الطاقة المتجددة» سيكون من أكثر البرامج جذباً في العالم
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ملتقى التعايش – قبس (مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود…
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ملتقى التعايش – قبس (مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود…
-
-
-
-
Profile