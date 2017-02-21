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مجلس الوزراء: الموافقة على تطبيق الضريبة الانتقائية
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يا روحي ما بعدك روح ،، هات الجردل .
الشيئ الطيّب إنّه عين المرور ألحمرا لازالت صاحيه ،، يعني النّاس بالنّاس وساهرقرناس .
محمد الحمزة
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فرق الصيانة تُصلح ما أفسده المطر في الطرق السريعة
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يا روحي ما بعدك روح ،، هات الجردل .
الشيئ الطيّب إنّه عين المرور ألحمرا لازالت صاحيه ،، يعني النّاس بالنّاس وساهرقرناس .