يقول المثل الشعبي «صاحب بالين كذاب» وتقول التجربة إن السير في معترك دوري أبطال آسيا وبطولة الدوري بذات القوة والنفس أمر صعب لم ينجح فيه أحد منذ عودة نظام الدوري السعودي لنظام النقاط.

لذلك ومع انطلاقة بطولة دوري آسيا فعلى كل فريق أن يختار البطولة التي سيرمي فيها بكل ثقله خلال الفترة المقبلة حتى لا يخرج من المولدين بلا حمص، وإذا أردت عزيزي رئيس النادي اختبار إعداد فريقك قبل بداية الموسم وكفاءة دكة البدلاء وقدرات جهازك الطبي فالنتيجة لن ترضيك وستخرج من البطولتين صفر اليدين.

شخصياً أرى أن على ناديي الهلال والفتح التركيز على الدوري، فالأول هو المرشح الأبرز للقب إذا ما تفرغ له، بل إنني جزمت وباركت له بالدوري لأنني بعيد عن حسابات الورق أعلم أن الهلال فريق ثقيل خصوصاً مع «دياز» الذي أعتقد أنه ضالة الهلاليين بعد «جيرتس» فالهلال لم يخسر معه الا مباراة وحيدة وكانت المباراة الأولى له أمام الاتحاد، ومنذ ذلك الحين والهلال لا يخسر ولا أخاله سيخسر ست نقاط وهو يوشك أن يصافح اللقب ومن يعرف الهلال يعلم أنه إذا انفرد فمن الصعب ملاحقته، ولأن تاريخ الهلال مع النسخة الجديدة لبطولة آسيا غير جيد فلا بأس إن مدد الأمر عاماً إضافياً طالما هناك لقب مهم افتقدته الخزينة الهلالية في متناول اليد.

الفتح الذي خسر أولى مواجهاته الآسيوية أمس هو الآخر لا خيار له غير التركيز في الدوري الذي يحتل في سلمه المركز قبل الأخير وبفارق نقطة عن متذيل الترتيب ويحتاج إلى حصد كثير من النقاط للهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة حتى ينجو من الهبوط والملحق، وأعتقد أن رجالات الفتح يدركون أن المشاركة الآسيوية ستكون من أجل المشاركة لا أكثر، فإن تحقق التأهل للدور الثاني بأقل جهد فهو أمر أكثر من ممتاز وإلا فإن البقاء في دوري جميل هو الأهم.

التعاون رغم أنه في المركز السابع إلا أن وضعه سيكون مطمئناً في مراكز المنتصف بعد أن ذهب الأربعة الكبار بالنقاط بعيداً لذلك، وكأولى مشاركة أعتقد أن التعاونيين سيقاتلون من أجل التأهل للدور الثاني كإنجاز جيد.

رابع ممثلينا هو الأهلي الذي يبقى حسابياً منافساً على الدوري، لكنه باعتقادي بات خارجها، وعليه أن يفكر في مركز متقدم للمقعد الآسيوي إذا لم يحقق كأس الملك الذي عادة ينتهي بعد الدوري وأن يرمي بكل ثقله في آسيا لمصالحة جماهيره الغاضبة، وهنا مكمن الخطر على الفريق الأهلاوي الذي يشهد حالة من الانقسام الجماهيري وحملات تطالب برأسي «المرزوقي» و«الطويل» اللذين لا أراهما يتحملان ضعف عناصر الدفاع ولا الكرات السقطة خلفهم ولا وقوفهم دائماً على خط واحد متأخر وليس لهما ذنب في تخبيص مدرب وتبديلاته لذلك إذا أرادت جماهيره أن يتعافى فريقها فليس أمامها إلا الدعم الجماهيري وملء الجوهرة مساء اليوم.