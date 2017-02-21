الجعويني: تدشين السوق الحرة في مطار الدمام 15 مايو

أكد تركي الجعويني مديرعام مطار الدمام أن المطار شهد نموا في عدد الرحلات والركاب منذ عام 2010 إلى نهاية 2106 وهو إنجاز غير مسبوق في كثير من المطارات العالمية بهذه النسبة من النموحسب قوله.

وبين الجويني أن كثيرا من المشاريع القائمة بالمطار تم الانتهاء منها وكثيرا على وشك الانتهاء وأن العمل جار على توسيع محطة الخدمات، التي تهم المسافرين لتسهيل حركة دخولهم وخروجهم وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت. وأوضح كذلك أنه تم الانتهاء من تأهيل الصالة ووضع أجهزة التفتيش على أجهزة العفش، وأصبح دخول وخروج المسافرين إلى محطة السفر أسهل.

وأضاف الجعويني على هامش مأدبة الغداء التي أقامها أبناء أحمد بن راشد الدوسري، تكريما له في مجلسهم بحي العدامة بالدمام: «فتحنا الأبواب للدخول للصالات وكان الدخول فقط عن طريق بوابة 4 و5 الآن فتحنا بوابة 2و3و4و5 وكلها مفتوحة لدخول وخروج المسافرين، وانتهينا من وضع البوابات الإلكترونية للتأكد من «بوردنج باس».

وبين مدير المطار أنه تمت ترسية مشروع استبدال وصيانة وتشغيل جسور الإركاب لشركة الجديدة «تيسن الألمانية» مع شريك سعودي وبدأوا أعمالهم في 15 يناير الماضي لاستبدال جميع جسور الركاب وعددها 22 جسرا خلال فترة 15 شهرا». وحول السوق الحرة بالمطار قال: «في 15 مايو المقبل، سيتم تدشين السوق الحرة الجديدة، والمشروع فازت به شركة فرنسية عالمية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (١٢) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)