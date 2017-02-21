91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة

كشف مدير عام العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن هناك مشروعاً استراتيجياً لتصريف مياه الأمطار لأحياء الفاخرية وندى وطيبة والمخططات المجاورة بتكلفة تبلغ 91 مليون ريال، مضيفاً أنه تم طرح المشروع خلال العام الجاري بعد إنهاء كافة الدراسات والتصاميم.

وذكر أن طول مشروع خط الطرد في حي الفاخرية والندى وطيبة والأحياء الغربية القريبة من حي الفاخرية «تحت الترسية» يبلغ 18 كيلومتر و150 متراً طولياً.

إلى ذلك، تواصل أمانة الشرقية جهودها لتصريف الأمطار وسحب المياه المتجمعة في الأحياء والشوارع الرئيسة ورفع المخلفات وذلك بعد الأمطار الأخيرة التي هطلت بنسب كبيرة على المنطقة.

وقام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير بزيارة لعدد من الأحياء في غرب الدمام ومدينة الظهران، ووجه بتقديم كامل الدعم لهذه الأحياء التي شهدت تجمعات مياه أمطار.

وقال محمد الصفيان إن الأمانة تنشر 80 مضخة متنقلة في الأحياء المخدومة وغير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى المعدات والآليات الثقيلة والعمالة، مبيناً أنه تم الانتهاء من سحب المياه بشكل كامل من حي الفاخرية، وبلغت كمية مياه الأمطار التي تم تصريفها من هذا الحي أكثر من 30 ألف متر مكعب، والانتهاء من أعمال سحب المياه من جميع الأنفاق وحي الفاخرية وكافة الأحياء في الخبر، فيما تبقى بعض الأحياء في الظهران ويجري التعامل معها حالياً.

وأضاف أن نسبة تصريف الأمطار في بعض الأحياء وفي مدينة الخبر بلغت 95%، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الخاصة بها، كما أن بعض الطرق تتبع الجهات الخدمية الأخرى، وتم التنسيق معها لإزالة جميع مياه الأمطار المتراكمة.

وأرجع الصفيان سبب تجمع مياه الأمطار بشكل كبير في بعض الأحياء الجديدة ومنها الفاخرية في الدمام إلى أنها غير مخدومة بشبكات مياه تصريف أمطار، وهطول كميات كبيرة من الأمطار بصفة استثنائية تجاوزت المعدل السنوي حسب التاريخ المطري لمدن الحاضرة، مما أدى إلى حدوث تلك التجمعات، التي تعاملت معها الأمانة فور استقرار الحالة الجوية.

وذكر أن الأمانة شكلت فرق طوارئ تتضمن مهندسين فنيين مراقبين من البلديات وإدارات الأمانة المعنية للإشراف على أعمال المتابعة والمراقبة على مدار الساعة، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعكف على تنفيذ استراتيجية لتصريف مياه الأمطار والسيول في المدن والتجمعات السكانية بهدف حمايتها من أخطار الفيضانات، إضافة إلى تحديث الدراسات الهيدرولوجية السابقة مع الأخذ في الاعتبار القراءات المطرية للسنوات الأخيرة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)