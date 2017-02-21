سيكلوجية الواقع
سعيد وهاس
تطوير برامج الصحة النفسية
قبل الخوض في مُقترح إصلاح البرنامج الصحي النفسي، الذي ليس منه بد، هناك مُعوقات تتعلق بصناعة القرار الصحي النفسي، بعض يعود «لصناع القرار أنفسهم» والمتبقي يعود لعامة القوم. هناك اعتقاد «ربما» غير مُعلن لصُناع القرار بأن الصحة النفسية تعني «المرض العقلي» وبالتالي مهما يُعمل لتطوير هذا الحقل فهو كمن يزرع في صحراء قاحلة ويرتجي محصولا قد يطول انتظاره أو لا يأتي، وبالتالي فالاستثمار في مناطق صالحة يعود بالمحصول الوفير، من هنا كان قطاع الصحة الجسدية مدار التطوير خلال العقود الماضية وأُهملت الصحة النفسية. هنا أقول لكل «صانع قرار» إن الصحة ببساطة تعني «جودة الحياة»، ولعل المرض النفسي من أشد صور المعاناة الصحية قاطبة «تدميرا وتخريبا» لجودة الحياة ولا يُعادل الألم النفسي ألما آخر، كما أنه مُصاحب لكل أشكال مرض الجسد كون الحديث هنا «عن جودة حياة»، والقول هنا بأن قطاع الصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية وأن كليهما جناح طائر للجودة يستحقها الجميع. ما يتعلق بشأن عامة الناس، فما زال كثير من قومي يرى أن النفس والعقل «مكونان» أبعد ما يكونان عن الاضطراب، وأن من اعتلت نفسه أو سقم عقله فإنه لا حياة له بيننا ولا يُشاطرنا حياتنا ولا يُشاركنا معيشتنا وعليه البحث عن كوكب آخر للعيش فيه، مُعتقدين أن الجميع يتمتع بحصانة «دبلوصحية» ضد المرض النفسي والعقلي، من هنا نشأت نزعة الرفض وعدم القبول للمريض النفسي، لتُشكل ما اتفق على تسميته «وصمة العار». تُمثل وصمة العار التحدي الحقيقي لعلاج المريض النفسي ضمن نسيجه الاجتماعي من خلال برامج الصحة النفسية المجتمعية، بل تقود مثل هذه البصمة إلى مزيد من الضغط النفسي الشديد على المريض ليجعل المرض ملازما له طيلة عمره.
نحن نُدرك جميعا جهود وزارة الصحة في الرقي بالخدمات الصحية ونتطلع لمزيد من الجهد فيما يخص قطاع الصحة النفسية الذي مازال يعمل بأركان مُثلثه الشهير «الدواء والسرير والمستشفى»، ورغم أهمية الجميع، إلا أن ذلك الثلاثي لم يُعد صالحا لمتطلبات الصحة النفسية وبقدر فائدته للإقلال من الأعراض النفسية والتحكم فيها إلا أنه يُفضي لوجه آخر من المعاناة.
يبدو د. وهاس أنك تحلم، حتى السرير ليس متاح كما تعتقد، وغلاء الأدوية وسيطرت القطاع الخاص على النفسية لتصبح تجارة دواء وجلسات سلوكية لا تغني ولا تسمن. إعادة النظر في برامج الصحة النفسية أمرا حتميا في القطاع الحكومي والخاص والتركيز على التوعية النفسية وتعزيز برامج الصحة النفسية مع الأخذ بالحسبان الجانب العلاجي. لنا في وزير الصحة ومعاونيه الامل بعد الله في التطوير والتحديث لقطاع الصحة النفسية.
باختصار شديد جدا.. “ياليت قومي يعلمون”
استمر أبو عبدالهادي في هذا الطرح العلمي المتميز لعله يجد اذان صاغية.
عين الرب ترعاك.
جميل ماكتبت ولكن ارى اننا مجتمع لا نقبل صاحب المرض النفسي ونتحاشاه ونغلق الابواب في وجهه ليس خوف منه بل خوف من المجتمع المحيط لاننى ان قبلته نظر المجتمع لي وادخلنى في دائرته صاحب المرض النفسى قست عليه الحياه ونحن زدناه قسوه كم ارحم من يعانى من ازمات نفسيه في مجتمع لا يرحم ويرى مرضه عيب ووصمه عار