قبل الخوض في مُقترح إصلاح البرنامج الصحي النفسي، الذي ليس منه بد، هناك مُعوقات تتعلق بصناعة القرار الصحي النفسي، بعض يعود «لصناع القرار أنفسهم» والمتبقي يعود لعامة القوم. هناك اعتقاد «ربما» غير مُعلن لصُناع القرار بأن الصحة النفسية تعني «المرض العقلي» وبالتالي مهما يُعمل لتطوير هذا الحقل فهو كمن يزرع في صحراء قاحلة ويرتجي محصولا قد يطول انتظاره أو لا يأتي، وبالتالي فالاستثمار في مناطق صالحة يعود بالمحصول الوفير، من هنا كان قطاع الصحة الجسدية مدار التطوير خلال العقود الماضية وأُهملت الصحة النفسية. هنا أقول لكل «صانع قرار» إن الصحة ببساطة تعني «جودة الحياة»، ولعل المرض النفسي من أشد صور المعاناة الصحية قاطبة «تدميرا وتخريبا» لجودة الحياة ولا يُعادل الألم النفسي ألما آخر، كما أنه مُصاحب لكل أشكال مرض الجسد كون الحديث هنا «عن جودة حياة»، والقول هنا بأن قطاع الصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية وأن كليهما جناح طائر للجودة يستحقها الجميع. ما يتعلق بشأن عامة الناس، فما زال كثير من قومي يرى أن النفس والعقل «مكونان» أبعد ما يكونان عن الاضطراب، وأن من اعتلت نفسه أو سقم عقله فإنه لا حياة له بيننا ولا يُشاطرنا حياتنا ولا يُشاركنا معيشتنا وعليه البحث عن كوكب آخر للعيش فيه، مُعتقدين أن الجميع يتمتع بحصانة «دبلوصحية» ضد المرض النفسي والعقلي، من هنا نشأت نزعة الرفض وعدم القبول للمريض النفسي، لتُشكل ما اتفق على تسميته «وصمة العار». تُمثل وصمة العار التحدي الحقيقي لعلاج المريض النفسي ضمن نسيجه الاجتماعي من خلال برامج الصحة النفسية المجتمعية، بل تقود مثل هذه البصمة إلى مزيد من الضغط النفسي الشديد على المريض ليجعل المرض ملازما له طيلة عمره.

نحن نُدرك جميعا جهود وزارة الصحة في الرقي بالخدمات الصحية ونتطلع لمزيد من الجهد فيما يخص قطاع الصحة النفسية الذي مازال يعمل بأركان مُثلثه الشهير «الدواء والسرير والمستشفى»، ورغم أهمية الجميع، إلا أن ذلك الثلاثي لم يُعد صالحا لمتطلبات الصحة النفسية وبقدر فائدته للإقلال من الأعراض النفسية والتحكم فيها إلا أنه يُفضي لوجه آخر من المعاناة.