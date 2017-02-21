فرق الصيانة تُصلح ما أفسده المطر في الطرق السريعة

استنفرت إدارة الطرق، في المنطقة الشرقية، فرق الصيانة لإصلاح ما أفسدته الأمطار الأخيرة على الطرق السريعة. وقال مدير الإدارة المهندس سعد الحربي لـ “الشرق” إن الصيانة تركّزت على نحو عاجل في الطرق الأكثر تضرراً، مشيراً إلى أن الآليات باشرت عملها في ترميم الحفر في طريق الظهران الجبيل السريع في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكد الحربي أن إدارته تعمل على مدار الساعة عبر كوادرها ومقاوليها لتحجيم الأضرار التي تسببت الأمطار بها، وصيانة الطرق، حسب الأولويات. وقال إن طريق الظهران الجبيل السريع من أكثر الطرق تضرّراً.

ووقفت “الشرق” على الحفر التي حدثت في الطريق بعد هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك بعد عملية الصيانة التي قام بها المقاولون التابعون للإدارة.

وكان عدد من المواطنين طالبوا بمعالجة الحفر التي أحدثتها الأمطار في الشارع خاصة في المسار الأيمن الأول والثاني المخصص لسير الشاحنات في طريق الدمام ـ الجبيل، مؤكدين أن الطرق الرئيسة تسير عليها يومياً آلاف الشاحنات والصهاريج المحملة بأطنان من السوائل والبضائع، إلى جانب سيارات المواطنين والمقيمين والأجرة، مضيفين أن عدم تقيد قائدي الشاحنات بالحمولات والمسارات المقررة يساهم أيضاً في حدوث تلفيات في الشوارع.

فرق الصيانة في « الشرقية » تُصلح ما أفسده المطر في الطرق السريعة

بدأت فرق الصيانة في إصلاح ما أفسده المطر على الطرق السريعة، وترميم الحفر التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة الشرقية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

ووجهت الإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المقاولين بصيانة وترميم الحفر التي أحدثتها الأمطار في عدد من الشوارع.

ووقفت “الشرق” على الحفر التي حدثت في طريق الدمام ـ الجبيل بعد هطول الأمطار الغزيرة، وكذلك بعد عملية الصيانة التي قام بها المقاولون التابعون للإدارة.

وكان عدد من المواطنين طالبوا بمعالجة الحفر التي أحدثتها الأمطار في الشارع خاصة في المسار الأيمن الأول والثاني المخصص لسير الشاحنات في طريق الدمام ـ الجبيل، مؤكدين أن الطرق الرئيسة تسير عليها يومياً آلاف الشاحنات والصهاريج المحملة بأطنان من السوائل والبضائع، إلى جانب سيارات المواطنين والمقيمين والأجرة، مضيفين أن عدم تقيد قائدي الشاحنات بالحمولات والمسارات المقررة يساهم أيضاً في حدوث تلفيات في الشوارع.

وقال محمد الشاويش (ميكانيكي) إن الاضرار التي تصيب السيارة نتيجة المطبات تختلف حسب نوعها السيارة وموديلها وسرعتها وحمولتها أثناء العبور، وكذلك مقدار ارتفاع أو انخفاض المطب واتساعه.

أما كمال الدين محمد (مسؤول في إحدى ورش الصيانة)، فذكر أن الاضرار التي تصيب السيارة من جراء المطبات هي تفكك الصواميل والمسامير المثبتة لأجزاء السيارة، وتكسر المساعدات وغيرها.

إلى ذلك، أكد عبدالمنعم الذوادي أن الدولة اهتمت بالطرق وكل ما يتعلق بها من وسائل السلامة وأبرزها تصريف مياه الأمطار لما لها من بالغ الأهمية، وأضاف” من المؤسف أن تجد هذا الاهتمام يتلاشى ويزول عندما ترى الطرق تمتلئ من مياه الأمطار”.

ويشير سالم باوزير إلى أن الدولة قدمت كثيراً ولم تبخل على المواطن في سبيل تقديم أفضل الخدمات، مطالباً بإنشاء شركة حكومية خاصة لتنفيذ الأعمال الخدمية مثل الصرف الصحي والسفلتة، واستبعاد المقاولين من تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وذكر أحمد يوسف الدوسري، أن مياه الأمطار غمرت عدداً كبيراً من الشوارع، وأضاف “من المسؤول عما حدث في الشوارع، ومن المسؤول عن تخطيطها، ومن المسؤول عن السيارات التي غرقت في مياه الأمطار”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)