محمد آل سعد
أوباما وغوتيريس على ذات المنبر خطبا!
وقف الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، في الرابع من يونيو 2009، خطيباً على منبر جامعة القاهرة وفاءً بوعد منه أثناء حملته الانتخابية، بأن يوجه رسالة إلينا من عاصمة إسلامية في أشهره الأولى.
الشخصية الأخرى التي وقفت على ذات المنبر هو أنطونيو غوتيريس الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، وقد أثنى على دين الإسلام والحضارة الإسلامية والقرآن الكريم، وقال: «إن أبلغ ما قيل عن حماية اللاجئين هو ما قرأناه في سورة التوبة، بأن حماية اللاجئين ينبغي أن تُقدم للمؤمنين وغير المؤمنين، فالحماية تقدم للاجئين بصفتهم الإنسانية بغض النظر عن عقيدتهم»، وكان يقصد الآية السادسة من سورة التوبة: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ».
جميل أن يستشهد بآية من القرآن الكريم، وقد يكون، في ظننا، أفضل من سابقه، الذي ترك المنظمة الأممية في فوضى عارمة قبيل رحيله، بسبب ضعفه، وربما لسيطرة «الدول الخمس»، لكن اعتلاءه المنبر ذاته خلق لدينا شكاً فيما نظن!
بعد خطاب أوباما، طرنا به فرحاً، ولكن ما لبثت أن خابت الآمال بعد أن انكشف على حقيقته، وما دمار عالمنا على يديه إلاّ دليل قاطع إبان سنيّه العجاف، وهذا تفسير ميلنا إلى ترشيح ترامب على الرغم من كل شيء.
أمّا هذا الأمين الجديد فلا أظنه محظوظاً، على الإطلاق، فقد ورث تركة محملة بـ»الفشلات» والتخاذل في المواقف، وعدم الصرامة في القرارات.
لا أتفاءل بالذين يبدأون انطلاقتهم من ديارنا بخطب منمّقة، فيها من الثناء علينا الشيء الكثير، ثم تثبت الأيام العكس.
أتمنى أن لا يصبح منبر جامعة القاهرة فأل شؤم على من يأتي إلينا من الغرب!
يستغرب المرء ان حديث الأمين فى الامم المتحدة فى جامعة القاهرة لم يتطرق آلية الاعلام المصرى من قريب ولا من بعيد ، يستوى فى ذلك رجال المعارضة واعلام السلطة ، ويبدو ان الاستشهاد بالآية الكريمة والقران العظيم يجعل البعض يبتعد عن الإشارة الى ذلك ، ولاريب ان الاستدلال بالآية الكريمة كان رائعا وأظهر معانٍ قد لا تبدو فى الكثير من كتب التفسير ، وربطها بالواقع والحاضر يجعل لها ابعادا اخرى ، ولعل من جملة ما تشير آلية هو موقف القوة والغلبة لذلك الجيل حيث كان ملجا للضعفاء والفارين بمعتقداتهم ، واليوم تحول الامر ليصبح المسلمون هم الجانب الضعف وهم الذين يبحثون عن المهرب والملجأ والماوىً ولا يجدون سوى الانتظار فى العراء والمخيمات وخارج المدن ينتظرون الغذاء والكساء والمسكن والمأوى ، هل هى غضبة السماء لأننا كنّا نشهد ذلك فى أفغانستان وكشمير والصومال وبورما اليوم فإذا الأمور تحدث على ارض العرب ،حيث اصبح الاطفال لا يجدون السبيل الى المدارس وطلب العلم ليكون رافدا لمزيد من الجهل والحقد وأسالة الدماء ، وتتعرض النساء والبنات للاغتصاب والزواج الصورى باسم الدين والعفاف والستر لتختفي صورة الأمان والاسرة والعائلة ، ونتساءل بعدها لماذا اصبح العالم لا يحمل لنا اى احترام وتقدير وهو يرى قيمة الانسان وضياعة على ارض الوطن العربى بعد ابتعدنا عن المعانى الحقيقية…