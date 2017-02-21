الأمير سعود بن نايف يرعى ملتقى التعايش.. اليوم

يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، «ملتقى التعايش» الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود «قبس» في القاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء، بعنوان «ضرورة شرعية و مصلحة وطنية».

وقال مدير مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود الشيخ الدكتور أحمد بوعلي إن فعاليات الملتقى ستبدأ في الثامنة صباحاً، وتنتهي في الثامنة مساءً، مضيفاً أنه يوجد مكان مخصص للنساء.

من جهة أخرى، يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذي يوافق الأول من مارس المقبل، تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر».

وكانت اللجان المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني عقدت اجتماعاً برئاسة العقيد منصور الدوسري، وتم خلاله مناقشة وضع الترتيبات الأخيرة للاحتفال واعتماد التصاميم النهائية للمعرض الذي سيقام بهذه المناسبة خلال الفترة من الإثنين 30 جمادى الأولى الجاري وحتى الخميس الثالث من جمادى الآخرة المقبل في مقر معارض الظهران الدولية «إكسبو».

وعبّر العقيد منصور الدوسري عن شكره لجميع الجهات المشاركة على مشاركتها وتعاونها لإنجاح المناسبة، مؤكداً أن كل جناح مشارك يمثل إضافة مهمة للمعرض.

يذكر أن المعرض يشارك فيه ما يقارب 50 جهة من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال السلامة، إضافة إلى جمعيات العمل التطوعي بالمنطقة.

ويهدف المعرض إلى رفع مستوى الوعي الوقائي بين المواطنين والمقيمين للحد من الحوادث التي تقع وكيفية التعامل معها بعد وقوعها للتقليل من آثارها وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية، فيما يستهدف كافة شرائح المجتمع، مع التركيز على طلبة وطالبات المدارس لغرس مفهوم السلامة في نفوس النشء وخلق جيل واعٍ مدرك لذلك، إضافة إلى تركيز التعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة وجهودها في مجال السلامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)