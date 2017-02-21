استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضاً مقدّماً من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ بعد ظهر أمس عقده المجلس برئاسة رئيسه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، بينها العرض المقدّم من وزارة الطاقة.
بدوره؛ قدّم وزير العدل عضو المجلس، الدكتور وليد الصمعاني، عرضاً حول رفع كفاءة منظومة ما تقدمه وزارة العدل ومبادراتها بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
واطّلع المجلس على أهم التحديات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخذ حيال هذه المواضيع التوصيات اللازمة.
في سياقٍ آخر؛ استعرض ولي ولي العهد ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس الأول.
«الشؤون الاقتصادية» يطّلع على استراتيجية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عرضاً مقدّماً من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن مشروع الاستراتيجية الشاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والثروة المعدنية في المملكة.
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