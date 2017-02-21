الحملة السعودية توزع كسوة شتوية على 2484 سورياً .. وتصرف 1396 وصفة طبية

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مساعداتٍ إغاثيةٍ على 414 أسرة سورية لاجئة في منطقة المنية في لبنان بإجمالي عدد مستفيدين بلغ 2484 شخصاً.

وأوضح مكتب الحملة في لبنان أن المساعدات شمِلَت كسوة الشتاء وأطقم أوانٍ منزلية وحقائب صحية، في إطار البرامج الإغاثية «شقيقي دفؤك هدفي 4» و»شقيقي سفرتك هنية» و»شقيقي صحتك غالية».

وأشار مدير المكتب، وليد الجلال، إلى تغطية المساعدات المقدّمة من المكتب خلال فصل الشتاء الجاري معظم المناطق اللبنانية التي يوجد فيها لاجئون سوريون.

وأكد الجلال، في تصريحٍ أمس، سير العمل في المكتب وفق الخطط المعدّة مسبقاً لتوزيع المساعدات؛ بحيث تشمل أكبر قدر من السوريين الموجودين في هذه المناطق.

بدوره؛ جدد المدير الإقليمي للحملة السعودية، الدكتور بدر السمحان، الإشارة إلى تركيزها على التخفيف من معاناة السوريين في بيئات اللجوء «تجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به مملكة الإنسانية».

إلى ذلك؛ صرفت صيدلية العيادات التخصصية السعودية العاملة في مخيم الزعتري للاجئين السوريين 1396 وصفةً طبيةً خلال أسبوعٍ مضى.

وتتبع العيادات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا. فيما يقع «الزعتري» في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن.

وتعمل العيادات في المخيم منذ 215 أسبوعاً.

وأوضح مديرها الطبي، الدكتور حامد المفعلاني، أنها تعمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للاجئين؛ وتهتم بتأمين الأدوية بانتظام لعددٍ من مراجعيها من المصابين بأمراض السكري والقلب وضغط الدم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٢) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)