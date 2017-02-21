تكريم 82 متطوعاً ساهموا في «دافع».. اليوم

تكرم عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل صباح اليوم، 82 من المساهمين في نجاح الملتقى الأول لبرنامج دافع الوطني.

وذكرت عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة نجاح القرعاوي، أن الحفل سيقام برعاية وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، مبينة أن التكريم يأتي إثر إقامة الملتقى الأول لبرنامج «دافع» الوطني في الأول من يناير الماضي برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وتم فيه تخريج ما يزيد عن 1000 درع بشري قادر على التصدي للكوارث بكل مهنية وكفاءة.

وأكدت حرص العمادة على تكريم من كان لهم الأثر الواضح في إثراء الملتقى، وساهموا في نجاحه وإخراجه على النحو المطلوب.

من جهة أخرى، تنظم كلية علوم الحاسب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل صباح اليوم، البرنامج التوعوي لأطفال التوحد تحت عنوان «كن معي في عالمي». ويشمل البرنامج اضطرابات طيف التوحد وأسبابه، والكشف المبكر عنه، وستقدمه المدربة المعتمدة صفاء الغرباوي.

كما سيتضمن البرنامج محاضرة تربوية عن اضطراب التوحد والكشف المبكر له وأسبابه، وعرضا توضيحيا للبرامج التأهيلية والوسائل الأكاديمية الحديثة وعرضا لمشاركات لبعض تجارب أمهات أطفال التوحد وفتح مجال للحوار والمناقشة في قاعة الكلية.

وأوضحت منسقة المحاضرة الباحثة الاجتماعية في كلية علوم الحاسب بالجامعة اعتماد أبو ناصف أن المحاضرة تهدف إلى تعريف وتوعية الطالبات ومنسوبات الجامعة وكذلك الأسر بطريقة التعامل والتعرف على الأولاد المتوحدين وما يؤدي إلى انتكاس حال الطفل المصاب بالتوحد، ويزيد من احتمال ميله إلى العدوانية، مضيفة أن مفهوم التوحد مصطلح يطلق على أحد اضطرابات النمو الارتقائي الشاملة التي تتميز بقصور أو توقف في نمو الإدراك الحسي واللغة وبالتالي في نمو القدرة على التواصل والتخاطب والتعلم والنمو المعرفي والاجتماعي، ويصاحب ذلك نزعة انسحابية انطوائية وانغلاق على الذات مع جمود عاطفي وانفعالي، كما أنه عبارة عن إعاقة نمائية متداخلة ومعقدة تظهر عادة خلال السنوات الـ 3 الأولى من عمر الطفل. وذكرت أن عدد الأطفال الذين يصابون بالتوحد والاضطرابات السلوكية المرتبطة يقدر بحوالي 20 طفلا من كل 10 آلاف تقريباً، وذلك نتيجة لاضطراب عصبي يؤثر في عمل الدماغ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٤) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)