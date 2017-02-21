الأحساء: قرعة لنقل تشليح السيارات إلى مخطط المطيوي

أجرت أمانة الأحساء قرعة علنية لتوزيع 56 قطعة أرض تُمثل الدفعة الثانية لنقل تشاليح محال السيارات التالفة في طريق الرياض إلى مخطط المطيوي للتشاليح بطريق سلوى، وذلك بعد أن تم تعيين 76 قطعة في الدفعة الأولى من القرعة ليبلغ مجموع ما تم تعيينه من أراضي «سكراب المركبات» في المنطقة التي خصصتها الأمانة 132 قطعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن مراسم القرعة أجريت في قاعة هجر بالأمانة، باستخدام كرات مُرقمة تُسحب من قبل أصحاب التشاليح القائمة في طريق الرياض، ويتم خلالها تحديد قطعة الأرض، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.

من جهته، دعا مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات عبداللطيف العرفج، أصحاب التشاليح القائمة إلى ضرورة التعاون مع الأمانة بالمسارعة في إنشاء محالهم للانتقال للمخطط الذي تم تخصيصه لهذا النشاط، مبيناً أن القطع الـ 132 التي تم تعيينها تتراوح مساحاتها بين خمسة وعشرة آلاف متر مربع، مضيفاً أنه سيتم نظاماً منح أصحاب التشاليح ستة أشهر لبناء محالهم، وستقوم الأمانة بعد إتمام البناء بتوقيع العقود الرسمية مع من أتم ذلك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٥) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)