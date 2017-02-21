30 متدرباً في برنامج ممارس التربية الخاصة

أطلق مركز التدريب والابتعاث وقسم التربية الخاصة بإدارة التعليم بحفر الباطن بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، البرنامج التدريبي «ممارس التربية الخاصة» لتنمية اتجاهات المشاركين ومعارفهم ومهاراتهم في مجال تربية وتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء المعايير المهنية المعتمدة، ووفق أحدث الاتجاهات العالمية، بمشاركة 30 متدرباً. وأبان مدرب البرنامج ورئيس قسم التربية الخاصة محمد الرشيدي، أن البرنامج يهدف إلى معرفة المفاهيم والأسس التي يرتكز عليها تخصص التربية الخاصة، وتحديد أنماط تقديم خدمات التربية الخاصة والبدائل التربوية، والخدمات المساندة، والبرامج التأهيلية في التربية الخاصة، ومعرفة مراحل وخصائص النمو، والفروق الفردية، والأسباب العامة للإعاقة، وتطبيق أساليب القياس والتقويم في مجال التربية الخاصة، واستخدام طرق تدريس مناسبة لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وتصميم البرامج السلوكية لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وتطبيق استراتيجيات تنمية المهارات الاستقلالية لدى ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وإعداد البرنامج التربوي الفردي. من جهته، ذكر منسق البرنامج محمد الدوسري أن الفئة المستهدفة من البرنامج هم معلمو التربية الخاصة والتعليم العام وقادة المدارس والمرشدون الطلابيون والمشرفون التربويون.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)