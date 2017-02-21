6 محطات في «الشرقية» تستقبل 300 مليون جالون من مياه الأمطار

كشفت إدارة خدمات المياه في المنطقة الشرقية عن استقبالها خلال الحالة المطرية «جود» التي مرت بها المنطقة خلال نهاية الأسبوع الماضي، ما يقارب 300 مليون جالون من مياه الأمطار من خلال ست محطات معالجة في المنطقة، كما وزعت بدعم أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها ما يقارب 113 صهريجاً للشفط في عدد من مدن ومحافظات المنطقة أسهمت بشكل كبير في نزح كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الأنفاق وبعض الأحياء السكنية والطرقات. وقال مدير عام خدمات المياه في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري إن مخطط الفاخرية بمدينة الدمام من المخططات المخدومة بشبكات الصرف الصحي بنسبة تتجاوز 90 %، ووصف مشكلات تجمعات مياه الأمطار التي حدثت فيه وفي مخططات أخرى بأنها جديدة وتعود لعدم تغطيتها بشبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكداً أن شبكات الصرف الصحي مصممة في الأصل لخدمة تدفقات الصرف الصحي فحسب، إلا أن الظروف الجوية التي مرت بها المنطقة استدعت مساندة الأمانات والبلديات ووزارة النقل من خلال تسخير جميع الإمكانات المتاحة لدى الإدارة في رفع الضرر من خلال فتح فتحات التصريف الخاصة بالصرف الصحي لاستقبال كميات من مياه الأمطار في بعض المواقع التي لا توجد فيها شبكات لتصريف مياه الأمطار التابعة للأمانة أو المواقع التي شهدت تجمعات غير مسبوقة لمياه الأمطار.

وذكر أن محطة مدينة الدمام كانت الأكبر من حيث كميات التدفقات التي استقبلتها محطات الصرف الصحي، حيث تجاوزت الكميات ضعف ما يتم استقباله ومعالجته يومياً مما تطلب تشغيلها بكامل الطاقة التصميمية القصوى لها خلال فترة نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الأضرار في منشآت المحطة المدنية وتقنياتها دون الإضرار بمراحل المعالجة؛ التي تم البدء في صيانتها لإعادتها إلى طبيعتها خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن الإدارة وفرت لبلديات الدمام قرابة 70 معدة ما بين صهاريج نزح بأحجام مختلفة ومضخات أسهمت في نقل ما يقارب 2000 نقل ترددي لمياه الأمطار.

وأوضح المهندس المطيري أن محافظة الخبر شهدت ارتفاعا كبيراً في استقبال محطة المعالجة لمياه الأمطار من خلال 12 محطة رفع فرعية ضخت 367 ألف متر مكعب من المياه بزيادة تقدر 81% من نسبة الضخ الطبيعية اليومية، كما أن محافظة الجبيل شهدت هي الأخرى ارتفاعاً في معدلات الاستقبال في محطات الضخ لتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مكعب في اليوم بارتفاع يقدر بـ 44% من معدلات الاستقبال الطبيعي للتدفقات؛ إضافة إلى تهيئة 12 صهريج شفط ومضخة لبلدية المحافظة، ومحافظة الأحساء هي الأخرى زادت فيها معدلات تدفق المياه لمحطات المعالجة لتصل إلى 1.812.450 متراً مكعباً في اليوم بزيادة قدرها 68 % عن الأيام الاعتيادية، كما أسهم فرع خدمات المياه في محافظة الأحساء بتسخير 53 صهريجاً وعدد من المضخات لأمانة المحافظة لتسهيل أعمال نزح تجمعات مياه الأمطار في مختلف أرجاء المحافظة. وأضاف أن نسبة الزيادة التشغيلية في محطات المعالجة في محافظة القطيف تجاوزت 34 % من طاقتها اليومية الاعتيادية لتصل في ذروتها خلال الأيام، التي صاحبت الحالة المطرية إلى مليون متر مكعب يومياً، كما سخر فرع خدمات المياه في محافظة القطيف 16 صهريج شفط تحت إشراف مباشر من بلدية المحافظة لأعمال المساندة خلال أعمال نزح مياه الأمطار، وتابع «أما في محافظة النعيرية فقد قام فرع خدمات المياه بنقل قرابة 700 ألف جالون واستقبالها في محطة المعالجة من خلال ثمانية صهاريج تنقلت في عدد من المواقع بالمحافظة، فيما تم تزويد بلدية محافظة بقيق بأربع معدات بمشغليها والعاملين عليها من خلال فرع خدمات المياه في بقيق، وفي محافظة الخفجي وجه الفرع 9 معدات لبلدية المحافظة برغم أن الحالة المطرية في المحافظة كانت أقل بكثير مما هطل على مدينة الدمام ومحافظة الخبر».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)