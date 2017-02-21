حملة لتنظيف متنزه الأحساء في العمران

أعلن فريق واحتنا جميلة عن موعد حملته لتجميل وتنظيف متنزه الأحساء الوطني بمدينة العمران، وذلك في الرابع من جمادى الآخر المقبل. وأوضح المشرف العام على الحملة الناشط الاجتماعي حبيب الشومري أن الحملة ستكون تحت شعار «حسانا_نظيفة»، برعاية المديرية العامة للزراعة بمحافظة الأحساء ومشاركة أمانة المحافظة وعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأكثر من 20 من الفرق التطوعية، وأكثر من 1000 متطوع ومتطوعة. وأضاف أن خطة الحملة تبدأ بانطلاق موكب من البوابة الرئيسة من الجهة الغربية للمتنزه إلى ساحة سوق الأسر المنتجة التي سيقام بها مهرجان قصير مدته 25 دقيقة، ثم تبدأ حملة النظافة في ست ساحات، كما سيتم تخصيص موقع للنساء المتطوعات تحت إشراف كادر نسائي بالكامل من منظمات ومصورات وإشراف أمني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)