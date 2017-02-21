احتفل قسم الإنتاج بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بختام الدورات التدريبية الحرفية التي نظمها بمشاركة 105 متدربات.
ووفرت الدورات التي أقيمت بواقع 240 ساعة تدريبية بدعم من بارع حقيبة لكل متدربة تحتوي على الخامات.
وشملت الدورات الحرفية حياكة السدو والديكوباج والخوص وصناعة السبح.
وأكدت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي حرص المركز على مساعدة المرأة في اكتشاف ذاتها وزرع الثقة في نفسها.
مركز الأميرة جواهر يحتفي بـ 105 حرفيات
احتفل قسم الإنتاج بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بختام الدورات التدريبية الحرفية التي نظمها بمشاركة 105 متدربات.
-
-
-
-
91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة
-
توصياتٌ في «الشورى»: إعادة توزيع المعلمين .. رفع طاقة «الإدارة…
-
-
-
-
-
-
-
-
91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة
-
-
توصياتٌ في «الشورى»: إعادة توزيع المعلمين .. رفع طاقة «الإدارة العامة».. وتنظيم…
-
-
-
-
-
توصيات بإجراء دراسات عن دور لحوم وألبان الإبل في انتقال فيروس ميرس
-
-
-
-
«التعليم»: معالجة المباني المتضررة من الأمطار .. و15 معلّقة في الشرقية وعسير والخرج
-
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile