مركز الأميرة جواهر يحتفي بـ 105 حرفيات

احتفل قسم الإنتاج بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، بختام الدورات التدريبية الحرفية التي نظمها بمشاركة 105 متدربات.

ووفرت الدورات التي أقيمت بواقع 240 ساعة تدريبية بدعم من بارع حقيبة لكل متدربة تحتوي على الخامات.

وشملت الدورات الحرفية حياكة السدو والديكوباج والخوص وصناعة السبح.

وأكدت مديرة مركز الأميرة جواهر فايزة العومي حرص المركز على مساعدة المرأة في اكتشاف ذاتها وزرع الثقة في نفسها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)