«تعليم غرب الدمام» يدشن «جائزة التميز»

دشن مدير مكتب التعليم في غرب الدمام عبدالعزيز السلامة جائزة مكتب تعليم غرب الدمام للتميز، التي تهدف إلى تشجيع وإبراز الممارسات التربوية والتعليمية المتميزة، والارتقاء بمستوى الأداء على مستوى مدارس البنين التابعة للمكتب.

وقال السلامة إنه يجري نشر ثقافة وأهداف وتوجهات الجائزة على جميع المدارس بشكل مستمر، وذلك لحرص المكتب على مشاركة كافة الشرائح ورفع مستوى الأداء الذي يدفع بالعملية التعليمية نحو التميز وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال مدير وحدة دعم الجودة الشاملة في مكتب التعليم بغرب الدمام عبدالله العنزي، إن الجائزة تأتي امتداداً لجهود الإدارة في تحفيز الميدان التربوي، ونشر ثقافة الجودة والتميز في القطاع. مبيناً أن الفئات المستهدفة للجائزة هي: قائد المدرسة، والوكيل، والمرشد الطلابي، والمعلم، وحارس المدرسة.

وذكر أن الجائزة تهدف إلى تشجيع التميز في المدارس التابعة للمكتب، وتقدير الفئات المستهدفة، ونشر ثقافة التميز والإبداع، وإذكاء روح التنافس الشريف، كما تهدف إلى إبراز التجارب والممارسات المتميزة، وتقديمها بصفتها خبرات ناجحة للميدان التربوي بحيث تساهم في تطوير الممارسات التربوية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء.

يذكر أن آخر موعد لتسليم الملفات للمكتب هو يوم 1438/6/24هـ، ليتم تحكيمها ومن ثم إعلان النتائج بتاريخ 1438/8/1هـ، وسيقام حفل التكريم نهاية العام الجاري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٦) صفحة (٦) بتاريخ (٢١-٠٢-٢٠١٧)