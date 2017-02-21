أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس بلاغاً عن إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسّم التابع لمحافظة الطوال.
وأضاف المقدم القحطاني أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.
مقذوفات الحوثيين تصيب 3 مواطنين
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس بلاغاً عن إصابة ثلاثة مواطنين بشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مركز الموسّم التابع لمحافظة الطوال.
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