الأسهم اليابانية ترتفع إلى 0.09%

في بداية التعامل بطوكيو..

زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وصعد نيكي 0.09 % مسجلا 19267.87 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 % ليصل إلى 1547.87 نقطة.