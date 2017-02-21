الأسهم اليابانية ترتفع إلى 0.09%

زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وصعد نيكي 0.09 % مسجلا 19267.87 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 % ليصل إلى 1547.87 نقطة.
زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وصعد نيكي 0.09 % مسجلا 19267.87 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 % ليصل إلى 1547.87 نقطة.
91 مليون ريال لإنشاء مشروع تصريف مياه أمطار الفاخرية وندى وطيبة
الفالح: «الطاقة المتجددة» سيكون من أكثر البرامج جذباً في العالم
الفالح: «الطاقة المتجددة» سيكون من أكثر البرامج جذباً في العالم
شراكة استراتيجية تجمع مختبرات البرج الطبية ومراكز وقت اللياقة
Profile