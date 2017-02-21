في بداية التعامل بطوكيو..

الأسهم اليابانية ترتفع إلى 0.09%

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طوكيوواس

زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي” القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وصعد نيكي 0.09 % مسجلا 19267.87 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 % ليصل إلى 1547.87 نقطة.

طوكيو  |  واس
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