أكد المتحدث الرسمي باسم البنوك طلعت حافظ أن راتب شهر جمادي الأولي لـ “برج الحوت”، سيُودع في حسابات العاملين بالدولة بعد غدٍ الخميس، وذلك وفقاً للقاعدة التي أقرَّتها مؤسسة النقد.

ووفقاً لتعليمات مؤسسة النقد سيتم إيداع الرواتب الخميس في حال وافق موعد نزولها الجمعة، وفي حال وافق موعد نزولها السبت يتم إيداعها يوم الأحد.

يُذكر أن الموعد الفعلي لصرف رواتب هذا الشهر يصادف الجمعة الموافق الخامس من برج الحوت، الذي يوافق السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت تعميماً في وقتٍ سابق بينت خلاله آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الخامس من كلِّ برج هجري شمسي موعداً لإيداع الرواتب في حسابات الموظفين.