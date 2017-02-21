مقتل شرطي أمريكي برصاص رجل عصابات

أفاد متحدث باسم قائد شرطة منطقة لوس أنجليس بأن أحد رجال شرطة ولاية كاليفورنيا الأميركية قُتل بالرصاص، أمس الاثنين، أثناء استجابته لبلاغ عن حادث مروري في منطقة لوس أنجليس على يد رجل عصابات كان طرفاً في الحادث، بحسب ” رويترز”.

وقال اللفتنانت جون كورنيا إن شرطيا ثانيا في إدارة شرطة ويتير والمشتبه به وهو من أصول إسبانية في العشرينات من العمر أصيبا في تبادل إطلاق النار.

وذكر، جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا في بيان إن الشرطي القتيل هو كيث بوير ويبلغ من العمر 53 عاماً وله ابنان بالغان.

وأضاف، كورنيا في مؤتمر صحافي إن الشرطيين كانا يردان على بلاغ بشأن حادث مروري في ويتير عندما اكتشفا أن إحدى السيارات المسجلة مسروقة. ولدى اقترابهما من السيارة أطلق المشتبه به النار عليهما.

وقال “مازلنا نحاول تحديد سبب إطلاقه النار. بوضوح كان في سيارة مسروقة. وهو عضو في عصابة. ونحاول تحديد ما إذا كان هناك سبب آخر لذلك”.

وقال كورنيا إنه تم نقل الشرطيين والمشتبه به إلى مستشفى حيث توفي بوير. وأضاف أن الشرطي الثاني في حالة مستقرة.