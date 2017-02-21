في اشتباكات مع قوات الجيش جنوب صنعاء..

قتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأصيب 12 آخرون في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة “تعز” جنوبي العاصمة صنعاء.

واندلعت الاشتباكات في منطقتي “الربيعي، وحذران”، ومناطق “جبل الضعيف، وقرن الشامي في جبهة بني عمر غرب المدينة، وفي محيط “معسكر التشريفات” وحي “الدعوة” في الجبهة الشرقية للمدينة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 من عناصر مليشيات الحوثي وصالح وإصابة 12 آخرين، فيما قتل أحد أفراد الجيش وأصيب آخر بجروح.

وفي جبهة الساحل الغربي، تقدمت قوات الجيش باتجاه منطقة “يختل” شمال مدينة “المخا” بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات لم يعرف عددهم.

وشنت مليشيات الحوثي وصالح قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة والدبابات على أحياء سكنية وسط المدينة وعدد من القرى المحيطة بها ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

وواصلت المليشيات عملية التهجير القسري لسكان قرية “تبيشعة” بمديرية “جبل حبشي” غرب المدينة وقامت بتفجير عدد من المنازل، كما تواصل حصارها الخانق على منطقة “بلاد الوافي” في نفس المديرية وتمنع وصول المواد الغذائية ومياه الشرب إليها.